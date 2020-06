Holandiešu gardums ar citronu krēmu un mellenēm

Sastāvdaļas:

2 ēdamkarotes sviesta,

3 lielas olas (istabas temperatūrā),

1/2 glāzes jeb 120 ml silta piena,

1/2 glāzes miltu,

2 ēdamkarotes cukura,

1/4 tējkarotes sāls,

1/2 glāzes citronu krēma,

2 glāzes melleņu,

1 ēdamkarote cepamā pulvera.

Varianti: mīklai pievieno 1 tējkaroti vaniļas ekstrakta vai citrona miziņu.

Sastāvdaļas citronu krēmam:

4 vidēji lieli citroni,

300 g cukura,

4 lielas olas,

1/2 glāzes citronu sulas (var iegūt no 3–4 citroniem),

115 g nesālīta sviesta istabas temperatūrā,

2 tējkarotes kukurūzas cietes (pēc izvēles),

šķipsniņa košera sāls.

Pagatavošana:

Ievieto sviestu apmēram 25 centimetru lielā kastrolī (vairākām porcijām var izmantot mazākus trauciņus), liek cepeškrāsnī, kas uzkarsēta 220 grādos. Sviests izkusīs apmēram 30 sekundēs. Trauku ņem ārā, tad pievieno olu, piena, miltu, cepamā pulvera, cukura un sāls maisījumu un liek cepeškrāsnī cepties aptuveni 15 līdz 20 minūtes, līdz brokastu gardums uzpūšas un kļūst zeltaini brūns.

Pirms piepildīšanas ar citronu krēmu un mellenēm pārkaisa ar pūdercukuru. Lai pasniegtu, ļauj atdzist.

Citronu krēma pagatavošana

No citroniem izspiež sulu, mizu sarīvē. Citronu miziņām klāt pievieno cukuru. Ar elektrisko putotāju saputo sviestu ar cukura un citronu mizu maisījumu. Pa vienai pievieno olas un pēc tam citronu sulu, sāli un kukurūzas cieti. Visu saputo. Nesatraucieties, ja šajā brīdī viss atgādinās sarecinātu masu.

Ielej maisījumu katliņā un, nepārtraukti maisot, vāra uz lēnas uguns, līdz sabiezē (apmēram desmit minūtes). Neejiet ne mirkli prom no katliņa - ja pārstāsiet maisīt, sanāks citronu kultenis. Citrona krēms sabiezēs aptuveni 76 grādos. Noņem no uguns un izkāš traukā caur smalku sietu. Ļauj atdzist līdz istabas temperatūrai pirms atdzesēšanas.