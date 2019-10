Idejas čaklām māmiņām neikdienišķiem kārumiem bērniem

Skolas laiks nesastāv tikai no zināšanu un gudrību okeāna. Gremdējoties atmiņās no pamatskolas laika, spilgtākās saistās ar klases vakariem, skolas tematiskajiem pasākumiem, kuru noslēgumā bija gaidītā diskotēka. Vēl īpašākas bija dzimšanas un vārda dienas, jo klasesbiedriem un audzinātājai vienmēr tika nests kāds našķis. Visbiežāk tie bija mammas ceptie cepumi ar marmelādi vidū. Recepte joprojām glabājas viņas recepšu kladē, kurai virtuvē ir goda vieta.



Mainoties paaudzēm, mainās arī paradumi. Pieļauju, ka pēdējo nedēļu, mēnešu un, iespējams, pat gada laikā jaunas receptes ikdienas un svētku maltīšu dažādošanai neesat meklējuši pavārgrāmatās. Es arī ne! Daudz aizraujoša un interesanta var atrast avīzēs un žurnālos, taču līdz jaunākajam numuram nākas pagaidīt. Ko darīt, ja idejas apsīkušas, bet gardi našķi skolas pasākumam vai jubilejas ballītei nepieciešami jau rīt? Labākais resurss, kur smelties radošas idejas receptēm un jaunākās tendences, ir interneta tīmekļa vietnes. Tas vienmēr ir nostrādājis. Mans favorīts ir sociālais tīkls Pinterest, kurā, tāpat kā virtuvē, stundām ilgi nozūd sievietes, ne tikai tās, kurām patīk gatavot, arī rokdarbnieces, mājsaimnieces, modes dāmas un dizaineres.



Mēdz teikt, ka mīlestība iet caur vēderu, bet vispirms mēs ēdam ar acīm. Tas attiecināms ne tikai uz mums, pieaugušajiem, bet vēl vairāk uz bērniem visos vecuma posmos. Par to esmu pārliecinājusies, meitai gatavojot našķus Miķeļdienas tirdziņiem, cienastam klasesbiedriem un dzimšanas dienas ballītes saldumu galdam. Pinterest ir lielisks ar to, ka tajā ir pieejamas receptes, kurās soli pa solim pastāstīta gatavošanas gaita, idejas ēdiena iesaiņošanai un pasniegšanai. Visticamāk, tur neatradīsiet paaudžu paaudzēs pārmantotas, vecmāmiņas pierakstītas receptes, toties neparastas idejas visiem svētkiem un tematiskajiem pasākumiem ‒ pavisam noteikti. Tikai jāņem vērā, ka informācija pieejama angļu valodā. Taču mūsdienās ir vairāki veidi, kā to pārtulkot.

Joprojām atceros, kā meitas klasesbiedri sajūsminājās par vārdadienā uz skolu atnestajām ledenēm, kas tika iesaiņotas pašas gatavotā un izrotātā papīra tūtiņā. Izrādās, ka radoši iesaiņots popkorns var būt tas, ko skolas tirdziņā bērni izpērk visātrāk. Joprojām popularitāti mazo gardēžu vidū nezaudē maršmelovi, kas dekorēti ar šokolādi, minikonfektītēm un citiem rotājumiem. Ja skolā špikot ir slikti, tad dzīvē tas ir pat nepieciešams, jo īpaši no labām idejām, tās papildinot ar savu radošo dzirksti. Lūk, iedvesmai čaklām māmiņām neikdienišķi kārumi mazajām dāmām un džentlmeņiem! Pozitīvi, ka to gatavošana neaizņem daudz laika, taču patiesu devu prieka sagādā gan.