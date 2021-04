Iebiezinātā piena pasha ar žāvētiem augļiem

Sastāvdaļas

● 500 gramu biezpiena

● 300 gramu sviesta

● 100 gramu cukura

● 250 gramu skābā krējuma

● 400 gramu iebiezinātā piena ar cukuru

● 50 gramu rozīņu

● 50 gramu žāvētu aprikožu

● vaniļas cukurs.

Viens no Lieldienu galda gardumiem ir arī saldais biezpiena deserts – pasha. Šogad vadījos pēc šīs receptes, taču ar dažām atkāpēm gan. Aprikozes, rozīnes un žāvētās dzērvenes nomazgāju un vēl minūtes 15 paturēju karstā ūdenī, pēc tam apsusināju un aprikozes sagriezu gabaliņos.

Bļodā saliku visas trīs 200 gramu biezpiena “Ricotta” paciņas – tas bija mīksts un viendabīgs. Pievienoju arī mīkstu sviestu – tikai 200 gramu, cukuru un vaniļas cukuru. Pēc tam – arī skābo krējumu, kondensēto pienu un žāvētos augļus. Nu visu rūpīgu samaisīju. Masa šķita pašķidra, un sāku šaubīties, vai pēc nospiešanas zem sloga tā labi turēsies kopā. Parasti, lai pagatavotu pashu, sietu izklāju ar vismaz divās kārtās salocītu mitru marli, izlīdzinu tur biezpiena masu, aiztaisu brīvos marles galus, uzlieku slogu un sietu vēl ievietoju bļodā, lai tur var notecēt nospiestais šķidrums. Šoreiz, lai pasha uz šķīvja labāk turētu formu, drošības labad nolēmu masai vēl pievienot arī želatīnu – arī par tāda veida pashu biju lasījusi. Tādēļ aukstā novārītā ūdenī uzbriedināju nepilnus 20 gramus želatīna, izkausēju un rūpīgi iemaisīju biezpiena masā, tikai tad to izlīdzināju ar marli izklātā sietā. Želatīna pashai slogu varam nelikt, bet ledusskapī sastingšanai tā jāievieto jebkurā gadījumā. Nākamajā dienā to apvērsu uz lēzenā šķīvja, noņēmu marli un gardumu izrotāju ar marmelādes šķēlītēm.