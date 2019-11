Itāļu kartupeļu klimpas un deserts, kas jānobauda kaut reizi mūžā

Latviešu virtuvē tradicionāli klimpas gatavo no piena, miltiem un olām. No bērnības zinu tikai divas variācijas, kur tās tiek gatavotas – piena zupa ar klimpām un melleņu ķīselis ar klimpām. Tāpēc biju pārsteigta, iepazīstot ņoki (itāliski – gnocchi) – kartupeļu klimpas.

Ņoki tradicionāli sastopami itāļu virtuvē, un tie tiek pasniegti kopā ar dažādām mērcēm, sviestu, kā piedeva zupai u.tml. Biežāk ņoki pasniedz kā uzkodas, tomēr kartupeļu klimpas ļoti labi piemērotas pamata maltītei, aizvietojot kartupeļus, makaronus, rīsus u.tml. ogļhidrātus.

“Panna cotta” tradicionāls itāliešu deserts, kas iekļauts to itāļu ēdienu sarakstā, kas kaut reizi jānobauda. Šim desertam ir neskaitāmas garšas, pasniegšanas variācijas un gatavošanas paņēmieni, knifi. Šoreiz piedāvāju gardo itāļu desertu ar Latvijas rudens aveņu želeju.





Ņoki jeb gnocchi (kartupeļu klimpas)

400 g ar mizu vārītu vai ceptu kartupeļu,

200 g kviešu miltu,

1 ola,

sāls un pipari.

Uzvāra vai cepeškrāsnī uzcep kartupeļus ar visu mizu. Atdzesē, nomizo un izspiež caur kartupeļu spiedi vai sastampā. Kartupeļu masai pievieno miltus, olu, sāli un piparus pēc garšas un visu maigi ar rokām samaisa. Iegūto masu pa daļām izrullē 2–3 cm diametra resnā desā, sagriež to 1–2 cm lielos gabaliņos. Ja vēlas – ar dakšiņu uzspiež uz ņoki, izveidojot rievojumu. Liek verdošā ūdenī un vāra, līdz klimpas uzpeldējušas.

Pasniedz ar izvēlēto mērci vai apcep sviestā, līdz ņoki iegūst zeltaini brūnu un kraukšķīgu virskārtu.

Ieteikumi

Cepot kartupeļus ar visu mizu cepeškrāsnī, iespējams iegūt spēcīgāku garšu.

Kartupeļus neblendējiet – rezultātā iegūsiet klīsterim līdzīgu masu.

Rullējot ņoki masu, dariet to maigi, lai mīkla nekļūst pārāk blīva, lai ņoki izvāroties ir viegli un gaisīgi.

Spēcīgākai garšai arī ūdenim, kurā vāra ņoki, var pievienot nedaudz sāls.

Ja ņoki masa (mīkla) ir sagatavota par daudz, neatstājiet ledusskapī, bet izvāriet klimpas un tās lieciet ledusskapī citai dienai. Ņoki masa, atstāta ledusskapī, kļūst mīksta un ķepīga - lai sagatavotu klimpas, nāksies likt klāt papildu miltus, kas klimpas padarīs blīvākas un sīkstākas.



Siera mērce

400 ml piena,

40 g sviesta,

2 ēd. k. miltu,

150 g rīvēta siera (izmantoju Krievijas sieru),

1 mocarellas bumba (100 g),

sāls un pipari.

Katliņā izkausē sviestu, iemaisa miltus un pavisam nedaudz apcepina, tad lēnām, pa daļai pievieno pienu. Kad mērces pamats uzsilis, pievieno sieru un garšvielas.



“Panna cotta” ar aveņu želeju

“Panna cotta”:

120 g piena,

10–12 g želatīna,

400 ml saldā krējuma,

50 g cukura,

1 tējk. vaniļas ekstrakta,

¼ tējkarotes sāls.

Aveņu želejai:

svaigas vai saldētas avenes (izmantoju divas saujas svaigu rudens aveņu),

4 tējk. cukura,

5 g želatīna.



“Panna cotta” gatavošana



Katliņā lej pienu un pievieno želatīnu, maisot silda, līdz želatīns izkusis, tad piecas minūtes ļauj atdzist. Pēc tam turpina masu sildīt, pievieno cukuru un sāli, maisot izkausē, tad pievieno vaniļas ekstraktu un saldo krējumu. Visu maisot uzsilda. Ņem nost no plīts un ļauj atdzist vismaz piecas minūtes, tad pilda trauciņos un liek ledusskapī sacietēt.

Aveņu želejas gatavošana

Uzbriedina želatīnu. Avenes ar cukuru vāra, līdz tās izjukušas, tad caur sietiņu izkāš. Iegūtajai aveņu sulai (no divām saujām aveņu ieguvu 165 g sulas) pievieno atlaidinātu (siltā ūdens peldē izkausēto) uzbriedināto želatīnu. Lej pa virsu daļēji sastingušajai “Panna cotta”. Liek atpakaļ ledusskapī, līdz želeja un “Panna cotta” masa pilnībā sacietējusi. Dekorē ar balto šokolādi, svaigām avenēm, piparmētru u.tml.