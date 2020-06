Jāņusiera suflē

3 olas,

40 g sviesta,

100 g Jāņu siera,

3 ēd.k. bez kaudzes miltu,

250 ml piena,

sāls, pipari,



Uz rupjās rīves jāņusieru sarīvē. Katliņā gatavo bešamela mērci – izkausē sviestu, pieber miltus un, maisot ar karoti, karsē apmēram minūti, līdz masa kļūst viendabīga. Katliņu noņem no uguns un pakāpeniski pievieno pienu, maisot iegūst viendabīgu masu. Liek katliņu atpakaļ uz uguns un pievieno sarīvēto jāņusieru, sāli un piparus pēc garšas. Kad mērce gatava, to atstāj atdzist. Tikmēr atdala olu baltumus no dzeltenumiem. Olu baltumus saputo stingrās putās. Kad mērce atdzisusi līdz istabas temperatūrai, tajā pa vienam iemaisa olu dzeltenumus, pēc tam iecilā olu baltumus. Iegūto masu pilda keramiskajos trauciņos, kas iesmērēti ar sviestu. Trauciņos lej trešdaļu masas, jo suflē celsies. Suflē cep 180 grādos 20-25 minūtes. Cepšanās laikā nedrīkst vērt vaļā cepeškrāsns durvis. Suflē pasniedz tūlīt pēc izņemšanas no cepeškrāsns, jo tas ātri saplok. Var pārkaisīt ar sarīvētu jāņusieru un pētersīļiem.