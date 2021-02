Japāņu pankūkas

(20 min, 3 pankūkas)

Nepieciešams:

6 ēd. k. miltu;

1/2 ēd. k. sviesta;

1 tējk. cepamā pulvera;

2 olu dzeltenumi;

2 olu baltumi;

2,5 ēd. k. 0,5% piena;

3 ēd. k. pūdercukura;

ar eļļu samitrināta formiņa;

mazliet ūdens tvaikam



Dekoram:

putukrējums, dažas zemenes, kļavu sīrups, sirsniņu dekorācijas



Pagatavošana

Izsijā miltus, tiem pievieno sviestu, cepamo pulveri, olu dzeltenumus, pienu un samaisi. Stingrās putās saputo olu baltumus ar pūdercukuru, ko pēc tam iecilā pankūku masā un lēnām izmaisi. Ar eļļu samitrini cepamo formiņu, novieto to uz pannas un tajā liec mīklu – 2/3 no formiņas tilpuma. Pannā pielej nedaudz ūdens tvaikam. Pannai uzliec vāku un cep 2–3 minūtes no abām pusēm. Dekorē ar putukrējumu, zemenēm, kļavu sīrupu un sirsniņām.





Video skatāms šeit.