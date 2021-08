Jogurta aukstā zupa ar avokado

Sastāvdaļas:

● 250 ml dabīgā bezpiedevu jogurta ● 150 ml auksta dzeramā ūdens ● 1 avokado ● 1 tomāts ● 1 gurķis

● 5-6 redīsi ● 100 gramu brinzas ● sīpolu lociņi ● dilles ● 8-10 piparmētru lapiņas ● sāls.



Visus vajadzīgos dārzeņus un brinzu sagriezu nelielos kubiņos. Sīpolu lociņus, diļļu zaļumus un piparmētru lapiņas sasmalcināju un kopā ar nelielu sāls daudzumu (ar to gan nevajag pārcensties, jo siers arī ir sāļš) vēl viegli sastampāju. Sastāvdaļas samaisīju un pārlēju ar jogurtu, pakāpeniski atšķaidot ar ūdeni – atkarībā no tā, kādas konsistences zupu vēlamies, to varam pieliet mazliet vairāk vai arī mazāk. Pirms celšanas galdā zupu vēl atdzesēju ledusskapī.