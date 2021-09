Kabaču lečo ar ķiplokiem

Sastāvdaļas

● 3 kilogrami kabaču

● 5 sarkanie saldie pipari

● 2 asie pipariņi

● 2 galviņas ķiploku

● 1 glāze augu eļļas

● 1 glāze cukura

● ½ glāzes 9 % etiķa

● 2 ēdamkarotes sāls

● 500 mililitru tomātu pastas

Nu jau katru rudeni ziemas krājumiem gatavoju arī salātus, kuru sastāvā noteikti ir kabači. Šoreiz šo universālo dārzeni savārīju kopā ar saldajiem pipariem – tas bija arī ātrāk un vienkāršāk, jo, pēc šīs receptes vadoties, nebija vēl ne sīpoli jāmizo, ne burkāni jārīvē.

Kabačus nomazgāju, nomizoju un izņēmu tiem sēklas, jauniem kabacīšiem tās varam arī atstāt. Sarkanos saldos piparus iztīrīju no sēkliņām un sagriezu strēmelītēs, tāpat – arī kabačus, lai to svars būtu trīs kilogrami. Asie pipariņi bez sēkliņām un ķiploki kopā jāsablendē vai jāsasmalcina. Sagatavotos dārzeņus samaisīju ar pārējām paredzētajām sastāvdaļām un, reizēm apjaucot, atstāju atsuloties un ievilkties vairākas stundas, ieteikts – vismaz trīs. Tā kā dārzeņus mizoju un griezu jau vēlā vakarā, tos pabeidzu gatavot nākamās dienas rītā. Tad liku katla saturu uzvārīties un uz mazākas uguns turpināju vārīt apmēram 40 minūtes. Pēc tam salātus izliku cepeškrāsnī izkarsētās burkās un aizvākoju ar noplaucētiem vāciņiem. Burkas apvērsu otrādi, sasedzu un atstāju līdz pilnīgai atdzišanai. No šīm izejvielām ieguvu sešas piepildītas 0,7 litru tilpuma burciņas, kā arī vēl nedaudz palika nogaršošanai.