Uzreiz aiz tomātiem kabacis ir tas dārzenis, kas mūsu mājās ilgi neglabājas. Tāpēc kabaču laikā tie tiek gatavoti visdažādākajos veidos. Viens no ēdieniem, kas noteikti ir jāpagatavo no tiem, ir kabaču pankūkas.

Kabačus sarīvē, pieber klāt nedaudz sāls un atstāj uz kādām 15 minūtēm atsuloties. Pēc tam maksimāli daudz nospiež radušos šķidrumu. Pievieno 1–2 olas atkarībā no kabaču daudzuma, melnos piparus, dilles un, ja nepieciešams, sāli. Visu samaisa, liek klāt dažas ēdamkarotes miltus un smalki rīvētu sieru. Cep sakarsētā pannā ar eļļu, līdz zeltaini brūnas.