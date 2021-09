Kabaču torte ar sēnēm

Sastāvdaļas:

Mīklai

● 300 gramu kabaču

● 2 olas

● 150 mililitru kefīra

● vismaz 2 ēdamkarotes miltu

● 2 ēdamkarotes augu eļļas

● 1 tējkarote sodas

● sāls

Pildījumam

● 200 gramu šampinjonu

● 1 sīpols

● 1 burkāns

● augu eļļa

● 3 tomāti

● 2-3 ķiploka daiviņas

● 70 gramu siera

● majonēze

● sāls

● pipari

Vispirms jāizcep trīs tās kārtas. Kabačus nomizoju, iztīrīju sēklas (tīrsvaram jābūt 300 gramu), sarīvēju, piekaisīju tiem sāli un atstāju minūtes 20 mierā, pēc tam nospiedu sulu. Bļodā sajaucu olas ar kefīru un sāli, piemaisīju nospiestos kabačus. Miltus (to gan man vajadzēja vairāk par norādīto daudzumu) izsijāju un kopā ar sodu piekaisīju kabaču masai, pielēju arī augu eļļu, samaisīju un atstāju mīklu atpūsties 20 minūtes. Pēc tam 22 centimetru diametra ar eļļu ietaukotā pannā izcepu trīs pankūkas, līdz tās kļuva zeltaini brūnas no abām pusēm.

Sasmalcināju sēnes un sīpolus, sarīvēju burkānus. Tos augu eļļā sacepu, piekaisot sāli un piparus. Tomātus sagriezu plānās ripiņās. Majonēzi samaisīju ar sasmalcinātiem ķiplokiem. Sieru sarīvēju.

Apakšējo kabaču pankūku pārsmērēju ar plānu majonēzes kārtiņu, izlīdzināju pāri pusi saceptā pildījuma un pārsedzu ar tomātu ripiņām. Liku virsū otru izceptās mīklas kārtu, izlīdzinot tai pāri majonēzi, atlikušo pildījumu un tomātus. Pārsedzu ar trešo pankūku, to pārsmērēju ar majonēzi un pārkaisīju ar rīvētu sieru. Torti rotāju ar saceptām sēnēm, tomātiņiem un zaļumiem. Labu apetīti!