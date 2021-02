Kāpostu un gurķu zaļie salāti

Sastāvdaļas:

● 100 gramu svaigu

● kāpostu

● 1 gurķis

● 1 selerijas kāts

● 1 ābols

mērcei

● 2 ēdamkarotes augu

● eļļas

● 1 tējkarote sojas mērces

● šķipsniņa cukura

● 1 tējkarote ābolu

● etiķa

● sāls – pēc garšas

Ja šos salātus gatavojam no svaigiem kāpostiem, tie jāsasmalcina. Pēc tam tos kopā ar šķipsniņu sāls labāk vēl ar rokām pamīcīt, lai sulīgāki. Tā kā svaigā kāposta galviņu jau biju izmantojusi citiem ēdieniem, šos salātus šoreiz pagatavoju no Ķīnas kāposta - to sīki sagriezu, tāpat arī selerijas kātu. Svaigo gurķi un ābolu nomizoju un sagriezu salmiņos.Mērcei samaisīju eļļu, ābolu etiķi, sojas mērci un cukuru, visu kopā viegli ar dakšiņu sakuļot līdz viendabīgai konsistencei. Salātu traukā sajaucu visas tiem paredzētās sastāvdaļas un pārlēju ar mērcīti.