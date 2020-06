Kartupeļu putra ar mocarellu

(60 minūtes, 4 personām)

Nepieciešams

1 kg kartupeļu;

1 ēd. k. timiāna lapiņu;

1/2 citrona miza;

2 lielas ķiploka daivas, nomizotas;

1 lauru lapa;

1 tējk. jūras sāls ūdenim;

30 ml "Extra Virgin" olīveļļas;

20 g siera "Grana Padano";

20 g sviesta;

kūpināta jūras sāls pēc garšas;

svaigi malti melnie pipari pēc garšas.

Pasniegšanai:

2 bifeļpiena mocarellas; zaļumi

Pagatavošana

Uzvāri katlā ūdeni un, kad tas burbuļo, pievieno sagrieztu citrona mizu, timiānu, ķiploku, lauru lapu un sāli. Vāri kartupeļus, kamēr ļoti mīksti, – ilgums atkarīgs no kartupeļu izmēra. Kad gatavs, nokās, pietaupot apmēram 150 ml ūdens. Izņem no katla lauru lapu, pārējo saspaidi ar kartupeļu stampu (ne mikseri). Kad sāk veidoties putra, visu laiku maisot, pamazām lej klāt eļļu, pēc tam, aktīvi maisot, pievieno sviestu. Beigās papildini ar pataupīto kartupeļu ūdeni un nedaudz kūpinātas sāls, lai putra būtu tik krēmīga, kā tev patīk. Pagaršo, vai pietiek sāls un piparu. Pasniedz, virsū liekot mocarellu, no kuras katrs ēdājs pats nokniebj kādu gabalu.





*Zīme PDO uz iepakojuma norāda, ka siers gatavots no bifeļpiena, ievērojot klasiskās receptes un tradīcijas.