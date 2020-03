Kas būtu jāzina par maizi?

Laikā, kad Latvijas valdība uz mēnesi izsludinājusi ārkārtas stāvokli un katrs iedzīvotājs tiek aicināts uzturēties mājās, daudzi no mums steidz veidot ēdiena krājumus, lai nodrošinātu gan sevi, gan savu ģimeni ar pārtiku #paliecmājās aicinājuma laikā. Plānojot maltītes ilgākam laikam, ir būtiski domāt par to, lai ēdiens ir ne vien garšīgs un maciņam draudzīgs, bet arī veselīgs un barojošs. Maize visos laikos ir bijusi viena no svarīgākajām maltītes sastāvdaļām. Četri padomi no maizes ražotāja, kā katrs no mums sociālās izolēšanas laiku var padarīt nedaudz vienkāršāku un gardāku.





Ne tikai griķi un rīsi

Daudzi no mums steidz iepirkt graudaugus – griķus, rīsus un makaronus, taču papildinot virtuves plauktus ar ēdienu, svarīgi atcerēties par uztura daudzveidību.

Maize ir lieliska alternatīva graudaugu produktiem un tā ir būtisks vitamīnu avots. Kā piemēram, maize, kuras sastāvā ir pilngraudi satur daudz minerālvielu - selēnu, kas pasargā mūsu ķermeni no vides ārējo faktoru ietekmes, dzelzi, kas nepieciešams normālai skābekļa apritei organismā. Maizē esošo graudu sastāvā ir arī magnijs, kas rūpējas par sirds, nieru un muskuļu veselību, stiprina kaulus, regulē vielmaiņu, kā arī piedalās virknē citu veselībai nozīmīgu procesu, kā arī folijskābe, kas palīdz nodrošināt normālu mūsu ķermeņa darbību.

Tāpat maizes sastāvā esošie ogļhidrāti organismā tiek sagremoti ļoti lēni, tāpēc tie sniedz ilgstošu sāta sajūtu un enerģiju. Turklāt 1–2 maizes šķēlēs ir tikpat daudz kaloriju kā 50 g rīsu porcijā, un var pilnvērtīgi aizvietot ierasto piedevu pusdienās vai vakariņu maltītē.



Maize ar pievienoto vērtību

Pastāv uzskats, ka maizes lietošana ikdienā nav veselīga un figūrai kaitīga, taču tā nebūt nav, ja maizi ēd ar apdomu un izvēlas maizes produktus ar pievienoto vērtību, piemēram, kalciju. Tāpat maltītei būs lielāka pievienotā vērtība tad, ja maizi izvēlēsies tādu, kas sniedz ne vien sāta sajūtu, bet arī ir papildināta ar dažādām vērtīgām sēklām, kas ir obligāti jāiekļauj savā ēdienkartē. Piemēram, linsēklas ir lielisks olbaltumvielu un šķiedrvielu avots, kā arī linsēklas ir dabīgs proteīna avots, saturot līdz pat 25 % proteīna, savukārt ķirbju sēklas ir spēcīgs C un E vitamīna avots, tādēļ palīdz uzturēt labu imūnsistēmu.



Maize jāglabā piemērotos apstākļos, tad arī tās dzīve būs ilgāka

Rūpējoties par savu un ģimenes labklājību, produktus iegādājamies ilgākam laikam, taču, lai izvērtētu, vai maize vēl ir lietojama jāpievērš uzmanību iepakojuma marķējumam. Marķējumā ražotājs atbilstoši saražotajam produktam norāda derīguma termiņu “Ieteicams līdz” vai ”Izlietot līdz”.

Maizes produktiem, kuri ātri bojājas, parasti norāda marķējumu “Izlietot līdz” un norāda konkrētu datumu, līdz kuram obligāti tā ir jāapēd. To obligāti jāuzglabā ražotāja norādītajā uzglabāšanas temperatūrā, pretējā gadījumā derīguma termiņš būs īsāks, nekā norādīts marķējumā. Savukārt “Ieteicams līdz” ir datums, līdz kuram maize saglabās tai raksturīgās īpašības. Šajā gadījuma maizi var izmantot arī pēc ieteicamā datuma, ja ir ievērotas tās uzglabāšanas prasības.

Lai saprastu, vai maize joprojām ir svaiga arī pēc ieteicamā lietošanas termiņa beigām, pirms ēšanas tā ir rūpīgi jāapskata. Ja pamanāt pelējumu – nekādā gadījumā neēdiet maizi. Pelējums ir sēnīte, kas sabojā pārtikas produktu un var izdalīt kaitīgas vielas, kas, caur gaisu pārvietojoties, var nosēsties uz citiem pārtikas produktiem.



Labi zināmā maize jaunās noskaņās

Sociālā izolēšanās nozīmē arī to, ka vairāk maltītes gatavojam mājās, tādēļ maize būs lieliska ēdiena sastāvdaļa, ko var izmantot ne vien maizīšu pagatavošanā, bet arī kā grauzdiņus salātiem, kā pamatu dažādiem sacepumiem, saldajiem ēdieniem, sātīgiem brokastu sacepumiem, zupām, kā arī mērcēm un nelielām uzkodām, ar ko panašķēties starp ēdienreizēm.