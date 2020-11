Ķirbju mīklas rulete ar iebiezinātā piena krēmu

Sastāvdaļas:

● 120 gramu miltu, ● 50 gramu kukurūzas cietes,

● 1 tējkarote cepamā pulvera,

● ½ tējkarotes sodas,

● 200 gramu ķirbja mīkstuma,

● 3 lielas olas,

● 160 gramu cukura, vaniļas cukurs,

● ½ tējkarotes malta kanēļa,

● ¼ tējkarotes malta ingvera,

● šķipsniņa sāls,

● pūdercukurs;

krēmam –

● 100 trekna bieza skābā krējuma,

● 3 ēdamkarotes vārīta iebiezinātā piena ar cukuru,

● 1 tējkarote citrona sulas.

.

Biezeni biju pagatavojusi jau iepriekš – ķirbi sagriezu gabaliņos un nelielā ūdens daudzumā izsutināju, tad nokāsu un mīkstumu sastampāju. Nu to varēju izmantot, cepot šādu ruleti.

Olas saputoju ar cukuru, vaniļas cukuru un sāli. Pieliku ķirbju biezeni, iesijāju kopā sajauktus miltus, garšvielas, cepamo pulveri, sodu un kukurūzas cieti un samaisīju skābā krējuma konsistences mīklu. To izlīdzināju uz plāts, kas izklāta ar cepamo papīru, un liku cepties līdz 190 grādiem uzkarsētā cepeškrāsnī 10 – 15 minūtes. Tad biskvītu ar dvieļa un tīras cepamā papīra loksnes palīdzību satinu rullītī, lai pilnībā atdziest.

Pildījumam skābo krējumu saputoju ar vārīto iebiezināto pienu un citrona sulu un ar šo masu pārziedu biskvītu. To atkal satinu ruletē un ievietoju ledusskapī. Vēlāk caur sietiņu apkaisīju ar pūdercukuru.