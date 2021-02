Ķirbju pīrāgs ar ananasiem

Sastāvdaļas:

● 2 olas

● 100 gramu cukura

● vaniļas cukurs

● 1 glāze ķirbju biezeņa

● 160 gramu miltu

● 100 mililitru augu eļļas

● 250 gramu konservētu ananasu

● 1 ēdamkarote cepamā pulvera

● 1 šķipsniņa sāls

Ja mājās vēl ir ķirbis, no tā iespējams uzburt daudz dažādu ēdienu. Pēc iegriešanas to ilgāk varam saglabāt arī citu gardumu pagatavošanai, ja atlikušo gabalu pārsedzam ar pārtikas plēvīti un liekam ledusskapī. Taču arī no oranžā mīkstuma pagatavots biezenis vēsumā kādu laiciņu vēl būs labs un to varēsim izlietot, lai izceptu, piemēram, kādu pīrāgu. Šoreiz biezeņa iegūšanai nepieciešamo ķirbja gabalu nomizoju un sagriezu kubiņos, liku katliņā, pārlēju nedaudz vārīta ūdens un sautēju, līdz ķirbji mīksti. Pēc tam šķidrumu nokāsu, bet mīkstumu sastampāju. Lai izceptu šādu gardu pīrāgu, olas ar mikseri sakūlu vieglās putās, piebēru cukuru un piekaisīju arī mazliet vaniļas cukura, tad pievienoju ķirbju biezeni, sāli, augu eļļu un vēlreiz visu kopā saputoju. Beigās piemaisīju kopā ar cepamo pulveri izsijātus miltus.

Veidni izklāju ar cepamo papīru. Lēju tajā mīklu un izlīdzināju. No sīrupa pirms tam jau izņemtos un notecinātos ananasu riņķīšus vēl apsusināju papīra salvetē un izkārtoju virs mīklas. Liku veidni līdz 180 grādiem uzkarsētā cepeškrāsnī uz 30 – 40 minūtēm. Gatavo pīrāgu atdzesēju un pārkaisīju ar pūdercukuru.