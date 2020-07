Krēmsiers no kefīra

Atzīšos, kad pirmo reizi ieraudzīju šo ideju pirms pāris gadiem, nodomāju, ka noteikti nekas tur nesanāks. Taču kļūdījos! Sanāk un pat ļoti gardi. Pirms kāda laika redzētais ieraksts internetā atgādināja par šo lielisko ideju – no kefīra radīt krēmsieru.

Tātad būs nepieciešams kefīrs polipakā. To ievieto saldētavā. Ņem ārā, kad pilnībā sasalis, atdala no polipakas sasalušo masu un novieto to virtuves sietā. Zem sieta noteikti jāpaliek apakšā bļoda. Sasalušajam kefīram kūstot, atdalīsies sūkalas, kas no sieta ietecēs bļodā un pašā sietā paliks balta masa, kas tad arī būs krēmsieram ļoti tuva. No 1 kg kefīra pakas var iegūt līdz 300 g krēmsiera. Tādēļ iesaku saldētavā blakus pelmeņiem un dillēm glabāt arī sasalušu kefīra paku.

Iegūto sieru var izmantot, smērējot uz maizes, dažādās mērcēs, kā arī desertos. Mēs šoreiz to sajaucām kopā ar zaļumiem, citrona sulu un garšvielām, iegūstot garšīgu smēriņu uz maizītes.