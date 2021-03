Kūka no pērnā ievārījuma

Sastāvdaļas:

● 1 glāze ievārījuma

● 1 glāze skābā krējuma vai dabīgā jogurta

● 1 tējkarote sodas

● 1 nepilna glāze cukura

● 2 olas

● 1,5-2 glāzes miltu

Ideja, kā izmantot “veculaiku” ievārījumu, uzausa atmiņā no gadiem, kad vēl tikko biju sākusi darba gaitas. (Pieredzējušākas saimnieces tolaik apgalvoja, ka šādas kūkas cepšanai varot izmantot pat ierūgušu “zapti”.) Brūkleņu ievārījums ar ogu gabaliņiem (ļoti labi te noder arī upeņu) pāris gadus ledusskapī bija noglabājies, tādēļ tagad varēju atkal izcept senaizmirstu gardumu pēc šīs receptes.

Bļodā vispirms liku ievārījumu, tam piekaisīju sodu, labi samaisīju un atstāju, lai izreaģē, pēc tam pievienoju jogurtu (senāk biju izmantojusi skābo krējumu). Piekaisīju arī cukuru – tā daudzums atkarīgs no ievārījuma salduma, piesitu olas un visu labi samaisīju. Visbeidzot iejaucu izsijātus miltus. Tad mīklu lēju ar ietaukotu cepampapīru izklātā veidnē, izlīdzināju un ievietoju līdz 180 grādiem uzkarsētā cepeškrāsnī. Pēc 45-50 minūtēm kūka bija ņemama no krāsns. To vēl atdzesēju un pārkaisīju ar pūdercukuru. Ja šis cepums, atkarībā no veidnes, ir biezāks, varam to pārgriezt un vidū vēl iesmērēt kādu biezu ievārījumu vai putukrējumu.