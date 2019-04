Mājās gatavoti pelmeņi

Bieži dzirdu, ka ātrs, ērts un lēts vakariņu variants ir pelmeņi. Paņemt no saldētavas paciņu mīklas un maltās gaļas veidojumu, ielikt verdošā sālsūdenī, nokāst un pasniegt uz šķīvja kopā ar krējumu prasa ap 20 minūtēm laika.

Reiz ļoti sakārojās pelmeņu, lai gan nebiju tos gatavojusi vairākus gadus. Un tad atminējos, ka bērnībā daudz ko gatavojām mājās paši, arī pelmeņus – no pašu gaļas, olām, sīpoliem un miltiem. Lai arī visas sastāvdaļas tagad ir jāgādā veikalā, tomēr pārliecinājāmies, ka paštaisītiem pelmeņiem ir pavisam cita garša. Daudzi gan šā ēdiena gatavošanu no mīklas mīcīšanas līdz izvārīšanai raksturo ar vārdiem “baigais čakars”. Tomēr, lai arī pelmeņu gatavošana pašu rokām prasa ilgāku laiku, līdz ar to šim salīdzinoši vienkāršajam ēdienam ir lielāka vērtība – pats zini, ko esi licis iekšā.

Mīklai:

◆ 2 glāzes miltu

◆ 1 ola

◆ šķipsniņa sāls

◆ nedaudz vairāk kā pusglāze silta ūdens

Pildījumam:

◆ 0,5 kg maltās gaļas (var būt jaukta)

◆ puse sīpola

◆ daiviņa saspiesta ķiploka

◆ sāls, pipari un citas garšvielas pēc izvēles

◆ nedaudz piena gaļas pildījuma mīkstināšanai

Pildījumā bez gaļas var likt arī sakapātas sēnes, dārzeņus, rīvētu sieru – pēc gaumes un izvēles. Var taisīt arī saldos pelmeņus – ar saldētām ogām.

Vārīšanai:

◆ ūdens, smaržīgie vai melnie apaļie pipari, sāls, lauru lapas, dilles, pētersīļi, ēdamkarote augu eļļas (nav obligāti)

Pasniegšanai:

◆ krējums, majonēze, zaļumi