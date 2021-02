Marinēti cāļu spārniņi folijā

Sastāvdaļas:

● 1 - 1,5 kilogrami cāļu spārniņu

● 2 – 3 sīpoli

● 3 – 5 ķiploka daiviņas

● 2 ēdamkarotes sojas mērces

● 1 ēdamkarote citrona sulas

● 1 ēdamkarote augu eļļas

● sāls un citas garšvielas pēc vajadzības

Šie garšīgie spārniņi ātri “aizlidoja” no šķīvja. Daudzi gan uzskata, ka putnu ādiņas, lai gan ir ļoti garšīgas, taču ir arī kalorijām bagātas, tādēļ cenšas tās atdalīt un uzturā nelietot. Tomēr tik traki neesot – ja var ticēt, tās noderot organisma imunitātes stiprināšanai, kā arī - vistas ādā esot nepiesātinātie tauki, kas ir ļoti vajadzīgi sirdsdarbībai, pie tam, tās izmetot, atbrīvojamies arī no derīgā proteīna. Lūk, kā! To gan cepot un baudot vēl nebiju uzzinājusi.

Spārniņus noskaloju un apsusināju papīra dvielī. Sīpolus un ķiplokus notīrīju un sarīvēju, pievienoju sojas mērci, sāli, garšvielas, citrona sulu un augu eļļu. Piekaisīju arī pāris tējkarotes cukura un garšvielas putnu gaļai. Visu labi samaisīju. Ar iegūto marinādi pārlēju spārniņus un rūpīgi sajaucu. Liku bļodu ledusskapī, lai gaļa iemarinējas. Tam nepieciešamas vismaz divas stundas, taču varam atstāt to tā arī pa nakti.

Pēc tam spārniņus ar marinādi izkārtoju uz plāts, kas izklāta ar foliju, un arī cieši pārsedzu ar foliju. Liku cepties līdz 180 grādiem uzkarsētā cepeškrāsnī gandrīz stundu. Pēc tam foliju noņēmu un liku gaļu atpakaļ krāsnī vēl apbrūnināties no virspuses.