Marinēti cāļu stilbiņi

Sastāvdaļas

● 1 kilograms cāļu stilbiņu bez locītavas,

● 200 mililitru gāzēta minerālūdens,

● 10 ēdamkarotes sojas mērces,

● 1 ēdamkarote balzametiķa,

● 6 ēdamkarotes augu eļļas,

● 6 ķiploka daiviņas,

● sāls,

● paprika un citas garšvielas,

● svaigs rozmarīns.

Stilbiņi izdevās ļoti sulīgi un gardi, jo noslēpums ir marinādē. Lai to pagatavotu, rūpīgi samaisīju minerālūdeni kopā ar sojas mērci, balzametiķi, eļļu un spiedē sasmalcinātiem ķiplokiem. Gaļu ar koka iesmiņu vēl sabakstīju, lai labāk iemarinētos, tad liku sagatavotajā šķidrumā. Ja ir iegādāts vai izaudzēts, marinādē esošajiem stilbiņiem vēl varam pārlikt svaigu rozmarīna zariņu. Tā tos varam atstāt no trim līdz desmit stundām. Nekas slikts nenotiks, ja gaļu iemarinēsim iepriekšējā vakarā, bet cepsim nākamajā dienā, tikai siltā vietā gan tad nevajag to atstāt.

Pirms cepšanas samaisīju sāli ar paprikas pulveri un citām kaltētajām garšvielām, kas paredzētas putnu gaļas ēdieniem. Stilbiņus izņēmu no marinādes, apsusināju un ierīvēju ar šo garšvielu maisījumu, pēc tam izkārtoju tos veidnē un cepu līdz 180 grādiem uzkarsētā cepeškrāsnī, ik pa laikam aplaistot ar marinādi, apmēram 50 minūtes.