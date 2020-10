Medus kūka

250 grami medus,

3 tējkarotes (ar kaudzi) dzeramās sodas,

3 olas,

250 grami miltu,

aptuveni 1 litrs skābā krējuma (vismaz 20 %),

nedaudz citrona sulas,

cukurs - pēc garšas.

Uz pavisam nelielas uguns katliņā izkausē medu, līdz tas kļūst šķidrs kā sīrups. Pēc tam noņem no plīts, iemaisa dzeramo sodu. Katliņa saturs nedaudz uzpūtīsies. Nedaudz pamaisa, lai masa atdziest, un iemaisa trīs olas, kuras iepriekš sakultas. Pēc tam pakāpeniski iemaisa miltus. Masai jābūt biezai. Uz cepamā papīra uzzīmē vēlamo formu kūkai. Tad ar galda naža palīdzību uz uzzīmētās formas smērē mīklu ļoti plānā kārtā. Atkarībā no izvēlētās formas lieluma vajadzētu sanākt 8 līdz 10 kārtām. Ja kūku plānots cept mazu, tad pat vēl vairāk. Katru kārtu cep 180 grādos karstā cepeškrāsnī 4 līdz 6 minūtes. Tā izcepas ātri, tāpēc būtu vēlams visu laiku uzraudzīt, lai nepiedeg. Kad kārtas izceptas, skābo krējumu samaisa ar cukuru un citrona sulu un smērē starp kārtām. Izrotā un liek ledusskapī ievilkties. Piebilstams, ka ar skābo krējumu nevajadzētu skopoties. To smērē bagātīgi, tad kūka būs mitra un sulīga.