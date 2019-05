Olbaltuma biskvīta torte

Mans lielākais bieds no bērnības virtuves mākslā ir olas baltums, jo tas ir cimperlīgs – ar to jāapietas tik uzmanīgi... nu gluži kā ar jēlu olu! Ja tas jāizmanto putotā masā, tad tam nedrīkst piekļūt klāt dzeltenums, tas uzmanīgi jāiecilā utt. Taču arvien biežāk receptēs pamanu, ka tieši ar to var veidot vairākas variācijas par tēmu “viegls un gaisīgs saldais ēdiens”.

Kādā dzimšanas dienā, kad namamāte cēla galdā acu priekšā gatavotu olbaltuma biskvīta kūku, atminējos – tik sen neesmu taisījusi pati. Torte patiks tiem, kuri vēlas izvairīties no kviešu miltu radītās smaguma sajūtas. Otrkārt, atkarībā no cepšanas temperatūras kūka var iegūt bezē vai zefīra garšu.

Vajadzīgs

◆ 6 olu baltumi

◆ 400 g cukura vai pūdercukura

◆ 2 ēdamkarotes ar kaudzi kartupeļu miltu

◆ šķipsna sāls

◆ paciņa vai apmēram 175 grami mandeļu skaidiņu

◆ paciņa vaniļas cukura

Pildījumam:

◆ 250 g 35 % saldā krējuma

◆ 2–4 ēdamkarotes maskarpones

◆ mazliet cukura (var neizmantot, jo biskvīts būs ļoti salds)

◆ saldētas vai svaigas ogas un augļi





◆ Cepeškrāsni uzliek sildīties uz 175 grādiem.

Olu baltumus atdala no dzeltenumiem atsevišķos traukos. Vēlams katru baltumu sist vēl vienā atsevišķā mazākā trauciņā, lai gadījumā, ja gadās misēklis un kāds dzeltenuma gabaliņš piekrīt klāt baltumam, nesabojājas visa porcija. Dzeltenumus var sakult ar cukuru, uztaisīt “gogelmogelu” un gardu muti apēst, kamēr cepas biskvīts.

◆ Baltumus liek lielā bļodā, piemet šķipsniņu sāls. Ņem mikseri un puto, līdz izveidojas stingras putas. Pakāpeniski pievieno cukuru, vaniļas cukuru un turpina putot, līdz izveidojas spīdīga un elastīga masa. Tad mikseri apstādina un iesijā kartupeļu miltus. Uz maziem apgriezieniem lēnām turpina putot, līdz olbaltums paliek stingrs.

◆ Uz cepamās paplātes izklāj cepamo papīru un neskopi ieziež ar sviestu vai margarīnu. Saputoto masu uz paplātes izklāj vienmērīgā slānī. Pārkaisa ar mandeļu skaidiņām un liek cepeškrāsnī. Cepšanas procesā jāskatās, pēc kādas kūkas ir lielāka vēlēšanās – kraukšķīgākas vai mīkstākas. Ja gribas kraukšķīgāku, tad jāpacep būs ilgāk vai jāpaaugstina temperatūra: ja mīkstāku – var samazināt temperatūru vai cept īsāku laiku, ar sērkociņu pārbaudot, vai iekšpusē biskvīts nav jēls.

Kamēr kūkas pamatne cepas, tikmēr gatavo pildījumu. Bļodā lej saldo krējumu, pievieno mazliet cukura, maskarponi un saputo stingrā masā. Pildījumu var gatavot arī tikai no maskarpones, pievienojot tam skābenu augļu vai ogu biezeni.



◆ Kad biskvīts gatavs vēlamajā kraukšķīgumā vai mīkstumā, ņem to no krāsns ārā, ļaujot nedaudz uz stingras pamatnes atdzist. Ja pildījumu liks iekšā karstā biskvītā, tas sagādās lielu ķēpu – krēms ātri kusīs, tecēs. Biskvītu uzmanīgi atdala no cepamā papīra.

◆ Uz biskvīta ziež sagatavoto pildījumu, pārkaisa ar ogām vai gabaliņos sagrieztiem augļiem. Uzmanīgi, lai nesalūst un neveidojas robi, satin ruletē.

Var ēst uzreiz vai atstāt uz kādu laiku ievilkties. Griež plānās šķēlēs. Nav jāuztraucas, ja gabaliņš neiznāk pārāk glīts – galvenais, lai labi garšo!