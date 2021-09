Olu kultenis “Bērnības atmiņas”

Sastāvdaļas

● 4 olas,

● 1 glāze piena,

● kūpināta gaļa,

● pipari,

● sāls,

● sīpolu lociņi.

Šis ir ēdiens, kas prātā palicis jau kopš bērnības. To savulaik vecmamma laukos sauca arī apvidvārdā – par pontagu. Arī vēl tagad, kad nepieciešams ātri tikt pie siltas un sātīgas maltītes, to gatavoju.

Lai to baudītu, sastāvdaļu daudzumu izvēlos, kā saka, “uz aci”. Piemēram, šoreiz kulteni pagatavoju no četrām olām, izmantojot arī žāvēto gaļiņu. Taču bez tās varam iztikt, pannu tikai mazliet ietaukojot. Pannā apcepu smalki sagrieztu kūpinātu cūkgaļu. Olas, baltumus un dzeltenumus kopā, bļodā ar dakšiņu saklapēju, pievienojot sāli un piparus. Pielēju pienu un labi samaisīju. Jo piena vairāk, jo kultenis būs šķidrāks, mazākais daudzums - ēdamkarote piena uz olu, taču tad iegūsim gandrīz vai omleti. Tā kā man kultenis labāk garšo sulīgāks, olām pielēju vismaz glāzi piena gan.

Lēju sakultās olas ar pienu pannā pie apceptās gaļiņas un karsēju, ik pa laikam apmaisot, līdz olas sāka recēt un veidojās kunkuļi. Visu pavārīju, lai ēdiens atsulojas un suliņa kļūst dzidrāka. Pēc tam pārkaisīju sasmalcinātus sīpolu lociņus. Varbūt šis ēdiens iegaršosies arī jums.