Pikantā biezpiena un redīsu uzkoda

Sastāvdaļas:

● 300 gramu biezpiena

● 200 mililitru saldā krējuma

● 2 ķiploka daiviņas

● 2 tējkarotes želatīna

● 5-6 redīsi

● sīpolu lociņi

● dilles

● sāls

● pipari

Agrākos laikos pavasara pusē pagrabi un pieliekamie jau bija patukšoti un tur ēdienu gatavošanai nebija sevišķi lielas izvēles – izlīdzējās ar piena produktiem, miltu izstrādājumiem, pākšaugiem un olām. Tagad arī ziemā veikalos var iegādāties dažādus dārzeņus un zaļumus, lai pat vienkāršākus ēdienus padarītu vēl kārdinošākus. Piemēram, biezpienu.

Vispirms nomazgāju redīsus un zaļumus, tos apsusināju un sīki sagriezu. Spiedē sasmalcināju vairākas ķiploka daiviņas – pēc garšas. Želatīnu aplēju ar aukstu, novārītu ūdeni un atstāju uzbriest, pēc tam izkausēju. Bļodā biezpienu samaisīju ar saldo krējumu. Pievienoju redīsus, zaļumus, ķiplokus, arī sāli un piparus, cik nu šķita vajadzīgs. Visbeidzot pielēju izkausēto želatīnu un visu rūpīgi samaisīju. Iegūto viendabīgo masu sapildīju veidnītēs, ko biju izklājusi ar pārtikas plēvīti, lai vēlāk būtu vieglāk no formiņām atbrīvoties, un ievietoju ledusskapī sastingšanai. Ja uzkodu gatavojam vakarā, to varam aukstumā atstāt pa nakti, un gardas brokastis rītā būs nodrošinātas. Ja pie šī patīkamā darbiņa ķersimies dienā, tad gan vēl dažas stundas būs jāpaciešas. Pēc tam to no veidnītēm viegli izņēmu un mazliet izrotāju.