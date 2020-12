Pildīti biezpiena mīklas radziņi "Pārsteigums"

Sastāvdaļas:

180 gramu biezpiena (9 %),

50 gramu skābā krējuma (15 %),

150 gramu miltu,

½ tējkarote cepamā pulvera,

50 gramu cukura pārkaisīšanai;

pildījumam

60 līdz 100 gramu žāvētu plūmju,

rieksti,

brūnais cukurs,

kanēlis,

mandeļu esence.

Vienkāršie skābēto kāpostu salātiSastāvdaļas:

500 gramu skābētu kāpostu, 2 nelieli āboli, 100 gramu dzērveņu,

1 tējkarote cukura, augu eļļa, pētersīļu zaļumi.

No biezpiena mīklas, pat bez pievienotām taukvielām, izdevās lieliski pīrādziņi. Biezpienu samaisīju ar krējumu un cepamo pulveri. Pakāpeniski piekaisot miltus, samīcīju mīklu - tai jābūt mīkstai un plastiskai. Atkarībā no biezpiena sulīguma miltu varbūt vajadzēs mazāk vai arī vairāk par norādīto daudzumu. Mīklas bumbu izveltnēju uz konditorejas paklājiņa, kas apkaisīts ar brūno cukuru, lai veidojas aplis. To sadalīju trīsstūrīšos un uz to platās malas katram izliku pildījumu, ko pagatavoju, sasmalcinātas izmērcētas žāvētās plūmes un riekstus samaisot ar brūno cukuru, kanēli un pilīti mandeļu esences. Pildījumu ietinu mīklā, lai veidojas radziņi. Tos izvietoju uz plāts, kas izklāta ar cepamo papīru, un liku līdz 180 grādiem uzkarsētā cepeškrāsnī cepties 20 – 25 minūtes. Atdzisušus pārkaisīju ar pūdercukuru.