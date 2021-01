Pildīts cāļa cepetis

Sastāvdaļas:

● 1,3 - 1,5 kilogramus smags cālis,

● 300 gramu cāļu akniņu,

● 1 ola,

● 1 ēdamkarote miltu,

● 1 ēdamkarote garšvielu vistas gaļai.

Marinādei:

● 1 ēdamkarote sinepju,

● 1 tējkarote medus,

● 2 ēdamkarotes augu eļļas,

● 1 tējkarote maltas paprikas,

● malti melnie pipari, sāls.

Cāli nomazgāju, arī iekšpusi, un apsusināju ar papīra dvieli. Jau dienas rīta pusē marinādei samaisīju sāli, piparus, sinepes, medu un augu eļļu. Ar to tad no ārpuses un iekšpuses putniņu “apmīļoju” un liku ledusskapī līdz vakaram – vismaz kādas 2-4 stundas tam vajadzētu marinēties. Putnu akniņas nomazgāju, atdalīju no plēvītēm un sagriezu, piemaisīju miltus, olu, sāli un garšvielu. Sagatavoto cāli jau ievietoju cepammaisā, vidu piepildīju ar akniņām, aizspraudu ar koka iesmiņiem, lai pildījums iekšpusē labāk turētos, un maisu aiztaisīju. (Ja nu šāds pildījums nav pa prātam, cāli var cept arī ar citu vai pat bez tā – ar tukšu vēderiņu, tikai paturēt marinādē.) Maisa virspusi vēl vairākās vietās ar nazi sabakstīju un “paciņu” liku uz mazliet ar eļļu ietaukotas plāts, ko ievietoju līdz 180 grādiem uzkarsētā cepeškrāsnī. Putniņš izcepās pat ātrāk, nekā biju domājusi, taču vismaz stunda, atkarībā no tā lieluma, vai pusotra paies gan. Ja vēlamies, lai cālis būtu brūnāks, maiss virspusē pirms gatavības uzmanīgi jāatgriež un tad jāliek atpakaļ pacepties vēl. Kad izdalījies šķidrums vairs nav sārts – cepetis gatavs.