Salāti “Vērša gads klāt!”

Sastāvdaļas:

● 0,5 kilogrami cāļu akniņu

● 3 marinēti gurķi

● 2 burkāni

● 2 sīpoli

● 3 olas

● šampinjoni

● majonēze

● sāls

● pipari

● augu eļļa



Pēc Austrumu kalendāra tikai 12.februārī sākās jaunais gads, kura saimnieks ir baltā metāla Vērsis. Pati, nu jau tradicionāli, gada simbolu veidoju apēdamu, un arī šoreiz nevarēju pretoties šim izaicinājumam. Te viņš ir - šāgada veiksmes nesējs!



Izvārīju olas, baltumu sarīvēju atsevišķi. Gurķus sagriezu sīkos gabaliņos. Sarīvētus burkānus un smalki sagrieztus sīpolus sacepu pannā nelielā augu eļļas daudzumā. Tāpat - arī šampinjonus, šoreiz no burciņas. Akniņas sagriezu gabaliņos un pannā izcepu gatavas, atdzisušas tās sagriezu smalkāk, bet daļu sarīvēju – tās noderēja dekorēšanai. Nu jau varēju pagatavot salātus: burkānus ar sīpoliem, šampinjonus, akniņas un gurķus samaisīju ar biezu majonēzi, piekaisot arī garšvielas. Pēc uzzīmētā un izgrieztā papīra šablona vadoties, uz lēzenā šķīvja no salātiem veidoju vērsīša galvu un austiņas. Lai tas būtu ar tumšu “spalvu”, pārkaisīju rīvētās akniņas, papildinot arī ar olu baltumiem. Purniņu un ausis izgriezu no vārītas desas, ragus – no rudzu maizes, bet actiņām izmantoju tumšās vīnogas. Vēl tikai bija vajadzīga zaļa “zālīte” apkārt.



Laimīgu jauno gadu, lai visi mēs būtu veseli un stipri kā vērši!