Sātīgie makaroni ar dārzeņiem

Sastāvdaļas:

● 300 gramu makaronu radziņu ● 1 burkāns ● 1 sīpols

● 1 ķiploka daiviņa ● 1 saldais pipars ● 1 kārbiņa konservētu balto pupiņu ● 150 gramu konservētu sasmalcinātu tomātu ● 30 gramu cietā siera ● augu eļļa ● pētersīļu un piparmētru zaļumi ● pipari ● sāls.

No šiem produktiem, daudz laika nepatērējot, izdevās garšīga un sātīga maltīte, un tad jau kāda gaļiņa klāt vēl var būt vai arī – varam bez tās iztikt. Nomazgāju, apsusināju un nomizoju burkānus un sīpolus. Tos sasmalcināju, tāpat – arī notīrītus ķiplokus. Sarkano saldo piparu atbrīvoju no sēkliņām un sagriezu salmiņos. Dziļajā pannā uzkarsēju eļļu un tajā vispirms cepu sīpolus, līdz tie mīksti, tad pievienoju burkānus un papriku un cepu vēl minūtes sešas. Pēc tam pieliku ķiplokus, notecinātas konservētās pupiņas un konservētos sasmalcinātos tomātus (visu bundžiņas saturu), piekaisīju arī garšvielas un visu sautēju zem vāka vēl vairākas minūtes.

Makaronu radziņus izvārīju pēc norādījumiem uz iepakojuma, tikai izņēmu no ūdens kādu minūti ātrāk. Tad ar putu karoti pārliku tos pannā pie mērces – te, ja nepieciešams, varam ņemt klāt arī mazliet novārījuma. Pannas saturu samaisīju un vēl mazliet pakarsēju. Nu ēdienu varēju likt šķīvjos un pārkaisīt ar sasmalcinātiem pētersīļiem, piparmētrām un rīvētu sieru.