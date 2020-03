Sātīgie olu kausi

Sastāvdaļas:

burgeru maizītes,

olas,

tomāti (priekšroku dotu ķiršu tomātiem, jo tie ir saldāki)

paprika (būs jebkuras krāsas),

fetas siers (varētu izmantot arī citus sierus, bet vislabāk der fetas;

augstas kvalitātes siera izmantošana nozīmē labāku garšu un tekstūru),

garšaugi (šajā receptē dodu priekšroku dillēm, taču var izmantot arī

citus augus),

sāls, pipari.



Receptes variācijas:

Var pievienot dārzeņus, piemēram, smalcinātu burkānu, spinātus,

sīpolus vai sēnes.

Pārējām sastāvdaļām var pievienot arī gaļu – speķi, desu, šķiņķi.

Pagatavošana

Vidēja izmēra bļodā sakuļ olas un pēc tam pievieno kubiņos sagrieztu papriku, tomātus, fetas sieru, dilles, sāli un piparus. Kārtīgi samaisa.

Maizītes pārgriež uz pusēm. No katras pusītes ar pirkstiem izņem ārā vidu, līdz maizīte atgādina nelielu kausu. Saspiež maizītes malas un vēl stingrāk to izdara centrā, lai izvairītos no drupšanas. Katru “kausu” novieto uz cepamās pannas.

Maizītes piepilda ar olu maisījumu. To nāksies izdarīt atkārtoti, jo, sākot cept, maisījums saruks.

Olu kausus cep cepeškrāsnī 170 līdz 180 grādu temperatūrā aptuveni desmit minūtes tā, lai olas sabiezētu. Pēc tam kausiņus pārklāj ar foliju un cep vēl 15 minūtes.



Pasniegšana

Pasniedziet karstu.

Olu kausiņus līdz četrām dienām var uzglabāt ledusskapī, ievietojot tos hermētiskā traukā. Atkārtoti tos var uzsildīt mikroviļņu krāsnī, sildīšanas ilgums - pusminūte.