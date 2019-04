Sēņu-siera zupa

Šo zupu var pagatavot apmēram pusstundas laikā – tā ir vienkārša, nerada smaguma sajūtu, bet ir sātīga. Zupu var gatavot gan ar vistas gaļu, gan veģetārajā variantā – viss atkarīgs no gaumes un vēlmes, cik daudz spēj apēst, jo jāņem vērā, ka sēnes jau pašas par sevi, līdzīgi kā gaļa, ir olbaltumvielu avots. Starp citu, sēnes bieži tiek minētas kā vienas no gaļas aizvietotājām, līdz ar to –­ ­ja ir sēņu zupa, pēc gaļas zupā nav akūta nepieciešamība. Jāuzsver, ka zupas ļauj ķermenim izsildīties, īpaši šajā gadalaiku maiņas laikā, kad var saķert vīrusus.

Šo zupu izdomāju pēc ilgiem laikiem pagatavot, noskatoties bērnu multiplikācijas filmu par mīļu žurciņu, kura, būdama gardēde, uzsvēra, cik labi iet kopā sēnes ar sieru. Vislabāk zupā ar sieru kopā ies gailenes, taču, ja to nav, tad jāiztiek vien ar svaigiem šampinjoniem. Ja to nav, derēs arī konservētie – gan marinētie, gan savā sulā.

Nepieciešams (iznāks ap 3 litriem zupas):

◆ viens iepakojums (200 grami) vai viena 0,5 litru burciņa šampinjonu

◆ 1 liela paprika

◆ 1 liels sīpols

◆ 2 lieli burkāni

◆ 250 grami rīsu

◆ 1 dārzeņu buljona kubiņš (nav obligāti)

◆ 2 ēdamkarotes eļļas

◆ 1 iepakojums kausētā siera

◆ pāris lauru lapas, mazliet melno malto piparu, pāris melno apaļo piparu,pāris smaržīgo piparu, sāls pēc garšas, nedaudz diļļu





Jāņem vērā!

Tā kā zupā ir sīpols, tā var saskābt ātrāk, ko vēl pastiprina apstāklis, ka ēdiens pirms pasniegšanas jāuzsilda. Tādējādi zupas derīguma termiņš ir ne vairāk kā divas dienas.





Uzziņai

Ja gatavo zupu ar vistas gaļu, vistas gaļu – svaigus pusspārnus vai mugurkaulus, stilbiņus – izvāra ūdenī ar garšvielām. Izņem gaļu ārā, nolupina nost no kauliem. Pēc tam tajā pašā ūdenī un to papildinot liek iekšā sasautētos dārzeņus un turpina gatavot, kā aprakstīts iepriekš.