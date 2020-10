Siera, brokoļu un kartupeļu biezzupa

Pagatavošanas laiks 35 minūtes, četras porcijas



Sastāvdaļas:

◆ 750 ml sasmalcinātu brokoļu,

◆ 1/2 glāzes sasmalcinātu sīpolu,

◆ 1/2 glāzes sasmalcinātu seleriju,

◆ 2 daiviņas ķiploka, sasmalcinātas,

◆ 2 ēdamkarotes sviesta,

◆ 1/4 glāzes miltu,

◆ 2 sarkanie kartupeļi,

◆ 750 ml dārzeņu buljona,

◆ 500 ml piena,

◆ 1/4 tējkarotes jūras sāls,

◆ 1/4 tējkarotes melno piparu,

◆ 1/8 tējkarotes paprikas,

◆ 1/8 tējkarotes maltu muskatriekstu

un/vai smaržīgo piparu (pēc izvēles),

◆ 500 g svaigi sarīvēta asa Čedaras siera,

◆ 60 g svaigi rīvēta parmezāna,

◆ 125 ml saldā krējuma.

Sasmalcina dārzeņus. Tvaicē vai blanšē brokoļus, līdz tie mīksti. Kartupeļus sagriež kubiņos. Lielā katlā uz vidēji lielas uguns izkausē ēdamkaroti sviesta. Pievieno sasmalcinātu sīpolu, seleriju un vāra. Pēc tam samazina siltumu un pievieno atlikušo sviestu un ķiplokus, sautē, līdz viss sāk smaržot. Pievieno miltus un iemaisa sīpolos. Turpina maisīt apmēram 20-30 sekundes. Pievieno buljonu, pienu un kartupeļus. Lai izvairītos no piedegšanas, nepārtraukti maisa, kamēr zupa burbuļo un sabiezē. Pievieno sāli, piparus, papriku un pēc izvēles smaržīgos muskatrieksta piparus. Vēlams no katra pievienot 1/8 tējkarotes. Samazina siltumu un vāra 10 līdz 15 minūtes, līdz kartupeļi mīksti. Noņem katlu no uguns un iemaisa brokoļus un rīvētos sierus, līdz tie ir izkusuši. Beigās iemaisa saldo krējumu.

Zupu lej bļodiņās un dekorē ar iecienītākajām piedevām.