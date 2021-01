Siera uzkoda “Ak, eglīte...”

Sastāvdaļas: 6 sāļie krekeri, 350 gramu siera, 5 ķiploka daiviņas, 160 gramu majonēzes, ½ granāta augļa, pētersīļu zaļumi, mandeļu skaidiņas.



Lieliska, pikanta un dekoratīva uzkoda svētku noskaņas radīšanai. Lai to pagatavotu, sieru sarīvēju uz smalkās rīves, pievienoju spiedē sasmalcinātus ķiplokus (lai gan tie ir ļoti veselīgi, tos varam likt pēc garšas) un samaisīju ar majonēzi. Jāraugās, lai masa būtu pastingra, jo no tās jāizveido piramīdiņas – kā eglītes. Pētersīļu zaļumus sīki sagriezu, granātābolu sadalīju sēkliņās. Eglīšu sagataves apviļāju pētersīļu zaļumos un izkārtoju uz sāļajiem cepumiem, papildinot ar sarkanajām granātābolu “bumbiņām” un mandeļu skaidiņām. Šādu apetītlīgu uzkodu varam izveidot arī no kādiem citiem salātiem, piemēram, ar krabju nūjiņām.