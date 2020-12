Slinko kāpostu tīteņu zupa

Zināms, ka kāpostu tīteņu pagatavošana ir samērā laikietilpīgs process. Ja ir mazāk laika tam, var taisīt slinkos kāpostu tīteņus. Taču ir arī variants to visu pārvērst zupā!

Pagatavošana

Dārzeņu buljonā novāra divus vistas stilbus. Lai zupa būtu mazāk trekna, vistas stilbus vāra bez ādas. Buljonam var izmantot gan kubiņus, gan arī vārīt ūdenī sīpolus, burkānus, ķiplokus, lauru lapas un citas iecienītās sastāvdaļas. Kamēr vārās gaļa, smalki sagriež mazu kāpostgalvu. Sarīvē divus vidēji lielus burkānus, sagriež vienu vidēja lieluma sīpolu un divas trīs ķiploka daiviņas. Visus dārzeņus sautē sakarsētā pannā kādas 10-15 minūtes. Pievieno dažas ēdamkarotes tomātu mērces vai pastas. Kad gaļa ir izvārījusies, to izņem ārā no buljona un atdzesē. Katlā liek vārīties dārzeņus un mazo paciņu (100-125 grami) rīsu. Atdzisušo gaļu sadala gabaliņos. Kad rīsi jau gandrīz izvārījušies, zupā liek gaļu, pēc garšas pievieno sāli, piparus. Nedaudz pavāra. Ja vēlas, vistas gaļas vietā var pievienot iepriekš pannā saceptu malto gaļu ar garšvielām. Tas noteikti to padarīs garšas ziņā interesantāku.