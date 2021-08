Sojas mērcē marinēts cūkgaļas cepetis

Sastāvdaļas:

● 800-1000 gramu cūkgaļas (karbonāde, kakla karbonāde)

● 5 ēdamkarotes sojas mērces

● 350 mililitru ūdens

● 1 tējkarote kaltēta bazilika

● 3 ēdamkarotes Dižonas sinepju

● 3 ķiploka daiviņas

● sāls

● malti melnie pipari

Šādi pagatavota gaļa lieliski garšos gan otrajā ēdienā kopā ar piedevām, gan arī jau atdzisusi – aukstajā galdā. Un daudz laika uzreiz tas neprasīs, jo iemarinēt to varam iepriekšējā dienā, bet cept – nākamajā.

Vispirms pagatavoju marinādi. Bļodā ielēju aukstu, novārītu ūdeni un sojas mērci, piemaisīju kaltēto baziliku un liku šķidrumā cūkgaļas karbonādi – ērtības labad to vēl pārgriezu uz pusēm. Ievietoju trauku ar gaļu ledusskapī ievilkties.

Nākamajā dienā notīrīju ķiplokus un sasmalcināju spiedē, tiem piemaisīju sinepes – šoreiz ņēmu gan franču, gan arī karoti graudu sinepju, un, tā kā ar labu mantu jau neko sabojāt nevar, piejaucu arī apmēram 3 tējkarotes šķidra medus. Marinēto cūkgaļu izņēmu no šķidruma un katru gabalu no visām pusēm apkaisīju ar sāli un pipariem. Sagatavoju divas dubultā salocītas folijas loksnes un uz tām izliku pa gabalam ar sinepju un ķiploku masu vēl bagātīgi apglaudītas gaļas. Paciņas aiztaisīju un izvietoju ar eļļu mazliet ietaukotā veidnē, to savukārt līdz 180-190 grādiem uzkarsētā cepeškrāsnī. Pēc apmēram stundas pārbaudīju gaļas gatavību – iedurot jāizdalās dzidram šķidrumam. Minūtes 15 pirms cepšanas beigām foliju atvēru, lai gaļa no augšpuses vēl labāk apbrūninās. Gatavo cepeti izņēmu no krāsns un atbrīvoju no folijas.