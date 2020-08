Šokolādes “panna cotta” deserts

Viens no iecienītākajiem itāļu desertiem ir “panna cotta”. Ļoti vienkārši pagatavojams, izmantojot sastāvdaļas, kas noteikti atradīsies ja ne katras mājas ledusskapī, tad piemājas mazajā veikalā noteikti. Lai arī klasiskajā versijā “panna cotta” sastāv no saldā krējuma, piena, cukura un želatīna, iesaku papildināt to ar kausētu šokolādi, padarot šo desertu nedaudz neparastāku.

Četrām porcijām nepieciešams: 200 ml saldā krējuma

200 ml piena

3 ēdamkarotes cukura

10 g želatīna

25 g auksta ūdens

80 g tumšās šokolādes

Želatīnu aplej ar aukstu ūdeni. Katliņā uz nelielas uguns uzsilda saldo krējumu, pienu un cukuru. Ik pa laikam apmaisa. Kamēr šķidrums silst, karsta ūdens peldē izkausē šokolādi. Kad ap katliņa malām parādās pirmie burbulīši, piena un saldā krējuma masai pielej klāt izkausēto šokolādi un ar putojamo slotiņu aši samaisa, līdz masa viendabīga. Izkausē karsta ūdens peldē uzbriedināto želatīnu un arī iemaisa piena – saldā krējuma masā. Iegūto masu salej stikla trauciņos un liek ledusskapī. Kad deserts ir sastindzis, to izrotā ar svaigām ogām vai ievārījumu. Mums ļoti garšoja šokolādes “panna cotta” ar mellenēm.