Tarte ar ķirbju biezeni un iebiezināto pienu

Sastāvdaļas:



mīklai

● 200 līdz 250 gramu miltu

● 125 grami sviesta

● 70 gramu cukura

● 1 ola



pildījumam

● 2 glāzes ķirbju biezeņa

● 1 kārbiņa iebiezinātā piena ar cukuru

● 2 olas

● 0,5 tējkarotes kanēļa

● 0,5 tējkarotes malta ingvera

● 1 šķipsniņa malta muskatrieksta

Šo gardo tarti (nejaukt šo franču vārdu ar ierasto konditorejas izstrādājumu ar rotāto virsmu - torti) jeb groziņpīrāgu izcept nebija grūti. Nepieciešamo ķirbju biezeni jau biju pagatavojusi iepriekš un noglabājusi ledusskapī. Lai to iegūtu, izvēlējos vienkāršāko variantu – ķirbja gabaliņus izsautēju nelielā ūdens daudzumā, tad nokāsu un sastampāju biezenī, taču iztīrītu un gabaliņos sagrieztu ķirbi varot dažas minūtes pasautēt arī mikroviļņu krāsnī vai cepeškrāsnī un tad sablendēt. Nu atlika pagatavot mīklu. Miltus saberzu kopā ar sviestu. Tad pievienoju cukuru, olu un samīcīju mīklu, savēlu to bumbā un uz apmēram stundu ievietoju ledusskapī. Tikmēr jau gatavoju pildījumu - ķirbju biezenim piemaisīju iebiezināto pienu ar cukuru, piekaisot arī garšvielas. Piesitu arī olas un visu ar putojamo slotiņu sakūlu viendabīgā masā.

Mīklu izņēmu no ledusskapja un izveltnēju uz cepamā papīra tā, lai, kopā ar to ievietojot veidnē ar noņemamo gredzenu, izveidotos arī mīklas apmalīte. Nu varēju liet pildījumu “groziņā” un izlīdzināt. Veidni ievietoju uzkarsētā cepeškrāsnī. Vispirms 15 minūtes cepu pīrāgu 200 grādu temperatūrā, pēc tam temperatūru samazināju līdz 170 grādiem un cepu vēl 40 – 45 minūtes līdz gatavībai.