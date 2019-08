Pirms kāda laika, kad āboli visās ābelēs vēl bija zaļi, mana draudzene Kristīne ar sajūsmu stāstīja, ka redzējusi sēriju no jaunākās pasaulslavenā pavāra Gordona Remzija kulinārijas šova “MasterChef” sezonas, kurā tika gatavota “Tarte tatin”.



Pirmajā mirklī pat nespēju uztvert šo vārdu salikumu, tomēr pēc azartiskā stāstījuma sapratu, ‒ kādu dienu būs jāmēģina pagatavot “Tarte tatin”. Pēc šīs sarunas, tāpat kā tas ir ar daudzām labām lietām, tās turpināja mani “bakstīt” – tā paša šova reklāma tieši ar “Tarte tatin” gatavošanas procesu un, protams, āboli, āboli, āboli, jo “Tarte tatin” ir apgrieztais ābolu pīrāgs franču gaumē.



Šim franču pīrāgam recepšu ir daudz un dažādas un to mēdz gatavot ne tikai ar āboliem, bet arī bumbieriem, plūmēm, persikiem, banāniem un citiem augļiem. Tā kādā vakarā Kristīne ieradās pie manis, lai pagatavotu “Tarte tatin” savā gaumē – ar āboliem un sāļo karameli.

Gordons Remzijs

Gordons Remzijs ir viens no Lielbritānijas vadošajiem šefpavāriem. Viņam pieder vairāki restorāni arī ārpus Lielbritānijas. Pasaulslavens Gordons Remzijs kļuva, vadot dažādus kulinārijas šovus. Vispopulārākais no tiem ir “MasterChef”, kurā gatavošanas entuziasti, izpildot dažādus pārbaudījumus, pierāda savas pavārprasmes un cīnās par labākā titulu.

recepte

Lai pagatavotu “Tarte tatin”, nepieciešama panna ar metāla rokturi likšanai cepeškrāsnī. Izmantojām pannu 28 centimetru diametrā.

Nepieciešamās sastāvdaļas

10–12 mazi skābi āboli vai 6–8 vidēji līdz lieli āboli

110 grami sviesta

120 grami cukura

5 ēdamkarotes citrona sulas

½ tējkarote jūras sāls

4 plāksnes bezrauga mīklas

Pagatavošana

Ābolus nomizo, sagriež divās daļās (ja ir vidēji vai lieli āboli, tad četrās daļās) un izgriež serdi. Liek bļodā un pārlej ar citrona sulu.

Ar istabas temperatūrā atlaidinātu sviestu noklāj (mīcot) pannas pamatni, visam sviestam uzber cukuru un sāli, virsū kārto ābolus. Pannu liek uz plīts vidējā temperatūrā uz 10–15 minūtēm, līdz izveidojas viegli brūna karamele.



Kamēr karamele un āboli uz plīts gatavojas, uz galda izklāj atlaidinātas kārtainās mīklas plāksnes tā, lai no tām varētu izgriezt apli 30 centimetru diametrā. Plāksnes vienu ar otru sastiprina, to malas saspiežot ar dakšiņu. No mīklas izgriež apli 30 centimetru diametrā.



Kad karamele gatava, ābolus, kas pannā karsējušies, apklāj ar mīklu, tad pa pannas perimetru mīklas maliņas aploka ap āboliem. Mīklā ar nazīti sadur nelielus caurumiņus. Tad liek līdz 200 grādiem uzkarsētā cepeškrāsnī uz 20–25 minūtēm, līdz mīkla izcepusies un apbrūnējusi.

Pannu izņem no cepeškrāsns un liek atdzist kādas 20 minūtes, līdz karamele iesūkusies pīrāga pamatnē. Tad uz pannas uzliek šķīvi un pīrāgu izgāž uz tā.



“Tarte tatin” pasniedz ar saldējumu, “crème anglaise”, vaniļas mērci vai citu jūsu mīļāko saldā ēdiena mērci.



Kristīnes gatavoto “Tarte tatin” ar sāļo karameli baudījām bez saldējuma vai mērces, un tā bija debešķīga! No sirds iesaku visiem reiz pagaršot šo apgriezto pīrāgu franču gaumē jeb “Tarte tatin”.