Tītara gaļas un avokado kotletītes

Sastāvdaļas:

● 400 gramu maltas tītara vai vistas gaļas

● 1 avokado

● 1 ola

● 1 ķiploka daiviņa

● 1 ēdamkarote citrona sulas

● sāls

● malti melnie pipari

● augu eļļa

Avokado pārgriezu uz pusēm un izņēmu kauliņu. Mīkstumu ar karotīti izgrebu, pārslacīju ar citrona sulu, lai nebrūnē, un ar dakšiņu labi saspaidīju. Kotletēm šoreiz izmantoju jau samaltu tītara gaļu un to samaisīju kopā ar avokado. Turpat piesitu arī olu, pievienoju spiedē sasmalcinātu ķiploka daiviņu, kā arī garšvielas un sīki sagrieztus pētersīļu zaļumus. Visu rūpīgi samaisīju viendabīgā masā. Ar mitrām rokām no tās veidoju kotletītes un cepu no abām pusēm pannā ar augu eļļu, līdz tās gatavas un zeltaini brūnas. Galdā tās varam likt gan kopā ar svaigiem salātiem, gan ar jebkurām citām piedevām pēc savas izvēles.