Torte “Ķiršu prieks”

Ik vasaru ar nepacietību gaidu ķiršu laiku. Protams, ne tikai rabarberu un zemeņu laikā, bet arī ķiršu laikā neizpaliek dažādu kārumu gatavošana. Piedāvāju savus mīļos iepriecināt ar ātri pagatavojamu un garšīgu torti.

Nepieciešams:

mīklai – 3 olas,



150 g cukura,



150 g miltu;



krēmam – 250 g saldā krējuma (33-35%),



250 g “Mascarpone” vai klasiskā krēmsiera “Rasa”,



150 g cukura, vaniļas cukurs;



ķirši, ķiršu sīrups un šokolāde.

Gatavošana

Olas sakuļ ar cukuru (5-7 minūtes), pievienot izsijātus miltus, viegli sajauc. Formā ar noņemamām malām ieklāj cepampapīru, ieeļļo un ielej biskvīta mīklu. Ievieto iepriekš uzkarsētā cepeškrāsnī un cepj 20-25 minūtes, nevirinot cepeškrāsns durvis. Izcepto biskvītu atdzesē, ar kociņu sadursta un piesātina ar ķiršu sīrupu. Es izmantoju ievārījuma želeju, jo gatavoju ar svaigiem ķiršiem, nevis ar kompota ogām vai saldētiem ķiršiem, kā to var darīt ziemā.

Kamēr biskvīts dziest, lasu ķiršus, atbrīvoju no kauliņiem un noklāju biskvītu ar blīvu ogu kārtu.

Nākamais solis ir sagatavot krēmu.



Uzmanīgi puto saldo krējumu ar cukuru, lai tas nepārvērstos sviestā. (Lai saldais krējums labāk putotos, tas jāpatur istabas temperatūrā). Saputotajai krējuma masai pievieno krēmsieru. Ar gatavo krēmu pārklāju ogu kārtojumu. Uz ogām ne pūdercukuru, ne cukuru neberu, jo kūkai salduma pietiek - nesaldās ķiršogas saldajā krēmā ir kā atspirdzinājums. Gatavās kūkas virsmu noklāj ar



šokolādes skaidiņām, pārvieto uz ledusskapi uz 3-4 stundām. Vislabāk kūku gatavot iepriekšējā vakarā un baudīt nākamajā dienā.



Gan noderēs!

◆ Ķiršus novāc tad, kad tie ir pilnīgi gatavi, jo citādi ogas zaudē savas labās īpašības un sāk nobirt. Ja ķiršus novāc priekšlaikus, tie neturpina gatavoties, ir bezgaršīgāki un ātrāk bojājas.

◆ Lai ķiršus varētu labāk uzglabāt, tie jānovāc ar visiem kātiņiem. Tūlītējai izmantošanai var ogas lasīt arī bez kātiņiem, jo tā iet ātrāk.

◆ Ķiršus nav ieteicams uzglabāt ilgāk par 3 dienām. Ogas vēlams lasīt vai pirkt tarā, kurā tās tiks glabātas, nevis atkārtoti pārbērt no trauka traukā.

◆ Pērkot ķiršus, izvēlieties tādus, kam ir stingri, gaiši un lokani kātiņi. Ja kātiņi ir tumši un lūstoši, tas nozīmē, ka ķirši nav pirmā svaiguma. Ķiršus bez kātiņiem labāk nepirkt.

◆ Svaigas ķiršu ogas ir stingras un gludas, nesaplaisājušas, bez tumšākiem plankumiņiem.

◆ Vislabāk ķiršus uzglabāt ledusskapī plastmasas kārbiņās ar ventilācijai paredzētām atverēm.

◆ Ledusskapī blakus ķiršiem jāizvairās likt produktus ar spēcīgu aromātu, jo ķirši to var uzsūkt.

◆ Saldēšanai vairāk piemēroti tumšas krāsas ķirši, jo tie saglabā labu izskatu. Atkusušas ogas ir mīkstas, piemērotas pīrāgu pildījumam, dažādiem saldajiem ēdieniem un biezeņiem, mērcēm.

◆ Lieti noder arī ķiršu lapas: tās izmanto, skābējot un marinējot gurķus, vārot ērkšķogu ievārījumu (lai padarītu maigāku garšu un piešķirtu skaisti zaļu krāsu), kā arī gatavojot aroniju sīrupu.

◆ Gatavojot ievārījumus, pīrāgus un saldos ēdienus no ķiršiem, kauliņus var pēc vēlēšanās izņemt vai atstāt. Ievārījumam kauliņi piešķir garšas niansi, kas daudziem šķiet tīkama. Līdzīgu efektu var panākt, ja ķiršu ievārījumam bez kauliņiem pievieno nedaudz mandeļu esences.

◆ Ja gatavo pīrāgus, kūciņas vai citus mīklas izstrādājumus, kuros ir svaigi ķirši, reizēm vietā, kur ogas saskaras ar mīklu, veidojas zilgans iekrāsojums. Lai tas neveidotos, mīklu mīca nevis pienā, bet paniņās vai kefīrā vai arī tai pievieno citronu sulu vai mazliet etiķa.