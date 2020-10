Uzkodu plate visglītāk izskatīsies, ja tā būs noformēta uz koka dēlīša. Parasti to veidojam tematisku – saldu, siera vai gaļas. Taču ļoti labi var apvienot arī visas šīs garšas. Šoreiz izvēlējāmies uz galda likt burkānus, papriku, puķkāpostu un vīnogas. Dārzeņus iesakām sadalīt mazākos gabaliņos, tos sagriežot vai salaužot, arī vīnogas nelikt lielu ķekaru, bet to sadalīt mazākos, lai viesiem ērtāka cienāšanās.

No sieriem izvēle krita uz mīksto kamambēru un “Alpu sieru”. Šeit jau katra izvēles un garšu brīvība. Ar sieriem kopā ļoti sader olīvas. Ja mājās nav mazas servējamās bļodiņas, olīvas var salikt arī palielākā degvīna glāzītē. Saldumam klāt - žāvētas dzērvenes. Lai būtu ērtāk našķoties ar mazajām uzkodām, noteikti iesakām arī tuvumā nolikt zobu bakstāmos kociņus.