Uzlējums uz ķiršiem “Vasara Ziemassvētkos”

Ķiršu laikā varam sagatavot vasaras atmiņas ziemas vakariem. Ķiršu smaržu un garšu varam saglabāt, pagatavojot aromātisku un ne pārāk saldu dzērienu no ķiršiem. Tas ne tikai liks pasapņot par aizvadīto vasaru, bet arī sasildīs garajos ziemas vakaros ģimenes svinībās vai draugu pulkā.

Nepieciešams: 2 kilogrami ķiršu, 800 g cukura un 1,5 litri šņabja.

Gatavošana

Ķiršus atkaulo (es atstāju arī kādu kauliņu, lai būtu izteiktāka ķiršu garša) un kārtās ar cukuru saber trīslitru burkā (pa virsu jābūt cukura kārtai). Burku nosien ar marli un uz 5-7 dienām novieto siltā vietā (22-24 grādos), lai burkas saturs fermentētos. Ik pa brīdim jāpārbauda – ja augšpusē ir sula, burku sakrata. Pēc 5-7 dienām burkas saturam pievieno šņabi un uzliek vāku. Notur 15 – 20 dienas. Pēc tam caur marli nokāš un salej pudelēs. Viss!

Lai arī cik tas būtu garšīgs un aromātisks, tas tomēr ir alkohols, kas jālieto ar prātu!



Ķirši veselībai

◆ Sarkanie ķirši uzlabo veselību. Ķirši satur beta karotīnu, kas ir citrusaugļos un dārzeņos - burkānos un ķirbjos. Beta karotīns ir A vitamīna forma.

◆ Tas ir arī noderīgs arī redzei - novērš ar acīm saistītas veselības problēmas, piemēram, kataraktas un makulas deģenerēšanos.

◆ Ķiršos ir daudz ir C vitamīna, kas ir arī lielisks matiem un ādai. Tas tādēļ, ka abiem vitamīniem piemīt antioksidantu īpašības.

◆ Cilvēka ķermeni no visām pusēm ietekmē kaitīgi toksīni - no smēķēšanas, piesārņojuma, neveselīgas pārtikas, stresa vai pat fizisku vingrinājumu trūkums. Antioksidanti, kas ir ķiršu fitovielās, novērš priekšlaicīgu novecošanos.

◆ Viela melatonīns, kas arī ir ķiršos, uzlabo miegu un ķermeņa diennakts ritmu.

◆ Ķirši ir noderīgi arī diabēta slimniekiem, tā kā tie ierobežo bīstamu slimību komplikācijas.

◆ Ķirši satur dabīgās vielas, kas kavē vēža attīstību. Pētījumos pierādīts – ķirši, vienalga, svaigi, saldēti vai ķiršu sula, satur daudz antioksidantu – vielu, kas organismam palīdz cīnīties pret dažādām slimībām un neitralizē veselībai kaitīgos brīvos radikāļus.

◆ Zinātnieki uzskata – ķirši uzlabo cilvēka psiholoģiskās un garīgās spējas.

◆ Saldo ķiršu sastāvā ir daudz A provitamīna, C un PP vitamīna, kā arī B grupas vitamīni, nikotīnskābe, fosfors, kalcijs, dzelzs. Saldos ķiršus īpaši uzturā iesaka lietot nieru slimniekiem, jo tie stimulē nieru darbību. Sauja saldo ķiršu dienā palīdzēs normalizēt augstu asinsspiedienu. Saldie ķirši vai to sula mazina locītavu sāpes, aktivizē kuņģa darbību, pazemina skābes līmeni kuņģī. Ķirši uzlabo asinsriti un vielmaiņu. Taču jāpatur prātā, ka saldajos ķiršos ir vairāk ogļhidrātu. 100 gramos šo ogu ir 63 kilokalorijas, 16 g ogļhidrātu un 1 g olbaltumvielu.

www.sievietespasaule.lv