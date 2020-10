Veselīgās Halovīna uzkodas bērniem

Gatavošanas laiks 10 -15 min





Sastāvdaļas

Mandarīnķirbjiem:

mandarīni,

melnā šokolāde,

seleriju kātiņš vai gurķis.



Monstrāboliem:

āboli (košāks našķis sanāks, ja izmantosiet ābolus ar zaļu mizu),

labas kvalitātes zemesriekstu sviests,

ciedru rieksti vai saulespuķu sēkliņas,

cietais siers (piemēram, Čedaras) vai mango,

baltas dražeju konfektes,

melnā šokolāde.



Olbaltuma spociņiem:

125 g olas baltuma (no 3-4 olām) istabas temperatūrā,

200 g cukura,

šķipsniņa sāls,

melnā šokolāde.



Pagatavošana

Mandarīnus uz 1 stundu ielieciet ledusskapī. Selerijas kātiņu vai gurķi sagrieziet plānos stienīšos – no tiem veidosiet "ķirbju" kātiņus. Melno šokolādi izkausējiet ūdens peldē un ar konditorejas maisa vai kociņa palīdzību izrotājiet notīrītus mandarīnus, uzzīmējot tiem acis, muti, lai mandarīns atgādinātu Halovīna ķirbi. Mandarīna vidū ievietojiet no selerijām vai gurķiem izgatavoto “kātiņu”.

Ābolus sagrieziet ceturtdaļās. Ar nazi katram gabalam izgrieziet "mutīti" un lieciet tajā zemesriekstu sviestu. Salieciet sviestā riekstus vai sēklas, veidojot "zobus". Plānos siera vai mango gabaliņus sagrieziet mazos trīsstūrīšos - no tiem zemesriekstu sviestā veidojot "mēli". No dražejām un kausētās melnās šokolādes veidojiet “actiņas” - ar melno šokolādi pielīmējiet dražejas pie ābola, dražeju centrā ielieciet mazus šokolādes punktiņus, veidojot acu zīlītes.

Olbaltuma spociņiem lielā metāla bļodā (ir ļoti svarīgi, lai tā ir tīra, bez taukvielu atlikumiem) sajauciet olas baltumus ar cukuru un sāli. Uzvāriet ūdeni katlā, kura diametrs ir nedaudz mazāks par bļodas diametru. Metāla bļodu ar olas baltumu un cukura masu lieciet katliņam virsū (ūdens peldē). Karsējiet maisījumu uz mazas uguns, to pastāvīgi maisot, līdz viss cukurs ir pilnībā izkusis un masa ir karsta (tai ir jābūt ~70 grādu karstai. Precīzi grādi gan nav ļoti būtiski – masu var pārbaudīt arī ar roku – tai ir jābūt ļoti, ļoti siltai, praktiski karstai, tomēr tādai, kas neapdedzina). Noņemiet bļodu no ūdens peldes un uzreiz sāciet kult olas baltumus ar mikseri. Putojiet olbaltumu, līdz masa ir stingra, balta un atdzisusi līdz istabas temperatūrai. Uzkarsējiet cepeškrāsni līdz 100 grādiem. Ar karotes palīdzību vai konditorejas maisu spiediet “spociņu” uz cepešplāts, kas izklāta ar cepampapīru. Vispirms uztaisiet lielākus aplīšus, kas veidot “spociņa” pamatni, tiem virsū vienu virs otra lieciet divus mazākus aplīšus. Cepiet cepumus cepeškrāsnī 2 stundas, pēc tam izslēdziet cepeškrāsni un ļaujiet “spociņiem” atdzist cepeškrāsnī vēl stundu. Rotāšanai - izkausējiet nedaudz melnās šokolādes, sapildiet to konditorejas maisā, nogrieziet pavisam nelielu galiņu un uzzīmējiet “spokiem” acis un muti.