Zaļais gardums ar tīģergarnelēm

Sastāvdaļas:

1/3 no zaļās paprikas,

1 ēdamkarote šalotes,

1 maza ķiploka daiviņa,

1 šķēlēs sagriezts gurķis,

1/2 glāzes koriandra,

1–2 ēdamkarotes laima sulas,

1 glāze vienkārša grieķu jogurta,

1/4 glāzes skābā krējuma,

3/4 tējkarotes sāls,

1/4 tējkarotes balto piparu,

1 tējkarote koriandra,

1 ēdamkarote olīveļļas.



Pēc izvēles piedevas:

tīģergarneles, 1/2 glāzes smalki sagrieztu gurķu kubiņu, 1–2 ēdamkarotes ļoti smalki sagrieztas šalotes, nedaudz maurloku, mikrozaļumi vai ēdamie ziedi, 3 ēdamkarotes skābā krējuma, kas atšķaidīts ar ēdamkaroti ūdens.

Pagatavošana

Pirmās 12 sastāvdaļas ievieto blenderī un blendē līdz vienmērīgai konsistencei. Liek ledusskapī līdz pasniegšanai. Kad ēdiens ir gatavs pasniegšanai, mazā bļodā sajauc skābo krējumu un ūdeni. Ar karoti to liek zupā, pēc tam apkaisa ar smalki sagrieztu šaloti, gurķiem, koriandru un ķiplokiem, lai iegūtu garšīgu tekstūru un skaistu krāsu. Lai to pārveidotu par vieglu ēdienu, jāpievieno atdzesētas garneles, kas, protams, nav obligāti. To var arī pasniegt kā atsvaidzinošu uzkodu, lejot augstās glāzēs.