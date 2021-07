Zemenes želejā ziemas krājumiem

Sastāvdaļas:

● 1 kilograms zemeņu

● 600 gramu cukura

● 40 gramu želatīna

Želatīnu pārlēju ar glāzi novārīta un atdzesēta ūdens, apmaisīju un atstāju uzbriest apmēram pusstundu. Tikmēr noskaloju zemenes un noņēmu kauslapiņas. Ogas liku katliņā, pārbēru ar cukuru un atstāju, lai izdalās sula, vismaz minūtes 15. Pēc tam zemenes no uzvārīšanās brīža vārīju desmit minūtes. Vēlams pārāk strauji katla saturu ar karoti nemaisīt, labāk viegli trauku pakratīt no viena sāna uz otru, lai ogas neizšķīstu. Uzbriedināto želatīnu izšķīdināju un pielēju vārītajām ogām. Katlu nocēlu no plīts un visu labi samaisīju – želatīnu uzvārīt nedrīkst. Zemenes ar želatīnu salēju pirms tam izkarsētās burciņās un aizvākoju. Centos tās piepildīt līdz pašai augšai, jo gaisa ietekmē ievārījuma virskārta var nedaudz mainīt krāsu.