“Ziemas ķirši”

Sastāvdaļas:

mīklai

● 3 olas

● 150 gramu cukura

● 150 gramu miltu

krēmam

● 200 līdz 250 gramu

● saldā 35 % krējuma

● 250 gramu maskarpones vai cita siera, vai biezpiena

● 150 gramu cukura

● konservēti ķirši bez kauliņiem

● šokolādes skaidiņas.

Ziema jau sliecas uz otru pusi un tāpēc laiks gaismai par godu maziem svētkiem – to taču ir tik, cik paši protam radīt! Kādēļ gan neizcept saviem mīļajiem un sev par prieku vienkāršu, bet gardu tortīti? Arī Valentīndienas galdā tā varētu “aiziet uz urrā!”.

Vispirms cepu biskvītu. Olas ar cukuru, piemetot arī vaniļas cukuru garšai, ar mikseri putoju apmēram 5 – 7 minūtes. Pēc tam pakāpeniski pievienoju izsijātus miltus un samaisīju, lai veidojas pašķidra mīkla. To izlīdzināju ar cepamo papīru izklātā 21 centimetra diametra veidnē ar noņemamu malu un ievietoju līdz 180 grādiem uzkarsētā cepeškrāsnī. Cepu biskvītu apmēram 20 – 25 minūtes. Tad to atdzesēju un pārgriezu šķērsām uz pusēm, lai izveidojas divas ripas.

Biskvīta apakšējo ripu mazliet samitrināju ar kompota sīrupu un vienmērīgi pārliku ar ķiršiem.

Krēmu pagatavoju, saputojot 200 gramu saldā krējuma ar cukuru un mazliet vaniļas cukura. (Ja kompots nav skābs, varam iztikt pat ar mazāku cukura daudzumu, kā norādīts receptē.) Balto putojumu samaisīju ar sieru “Ricotta”. Krēmu izlīdzināju kārtā virs ķiršiem, ar to pārsmērēju arī tortītes virsmu un sānus. Rotājumam uz vidēji smalkas rīves varam sarīvēt gabaliņu tumšās šokolādes, bet šoreiz izmantoju veikalā iegādātās šokolādes skaidiņas, uzliku arī kādu kompota ķirsīti. Gardumu vēl ievietoju ledusskapī uz 3 – 4 stundām sastingšanai.