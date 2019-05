Kārtējās Eiropas Parlamenta vēlēšanas Latvijā notiks sestdienā, 2019.gada 25.maijā.

Lai piedalītos vēlēšanās, nepieciešams personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (eID). Tā kā vēlēšanās lieto vēlētāju sarakstus, tad spiedogs pasē par dalību vēlēšanās netiks likts.

Ir paredzētas vairākas iespējas, kā vēlētāji var piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās:

- balsot savā vēlēšanu iecirknī vēlēšanu dienā no pulksten 7.00 līdz 20.00;

- balsot iepriekš 22., 23. un 24.maijā noteiktajos vēlēšanu iecirkņu darba laikos;



- balsot savā atrašanās vietā, ja veselības stāvokļa dēļ nav iespējams nobalsot iecirknī, vēlētājs ir slimnieku aprūpētājs vai atrodas apcietinājumā ieslodzījuma vietā vai īslaicīgās aizturēšanas vietā;

- balsot ārvalstīs pa pastu vai vēlēšanu iecirknī ārvalstīs.



Vēlēšanu iecirkņi sāks strādāt piecas dienas pirms vēlēšanām, kuru laikā vēlēšanu iecirkņos varēs pieteikt balsošanu vēlētāju atrašanās vietā un iepazīties ar kandidātu sarakstiem, ziņām par kandidātiem, priekšvēlēšanu programmām.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiki:

• pirmdien, 20.maijā: no plkst. 17.00 līdz 20.00;

• otrdien, 21.maijā, no plkst. 9.00 līdz 12.00;

• trešdien, 22. maijā: no plkst. 17.00 līdz 20.00;

• ceturtdien, 23. maijā: no plkst. 9.00 līdz 12.00;

• piektdien, 24. maijā: no plkst. 10.00 līdz 16.00.

Vēlēšanu dienā:

• sestdien, 25.maijā, no pulksten 7.00 līdz 20.00.

Plašāka informācija Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā: www.cvk.lv

https://www.cvk.lv. /lv/velesanas/eiropas-parlamenta-velesanas/eiropas-parlamenta-velesanas-2019

Gulbenes novada vēlēšanu komisijas kontakti:

Komisijas priekšsēdētāja: Lienīte Reinsone, tālr.64497731, e-pasts: lienite.reinsone@gulbene.lv,

Komisijas sekretāre: Laima Priedeslaipa, tālr.64497714, e-pasts: laima.priedeslaipa@gulbene.lv.

Gulbenes novada administratīvajā teritorijā noteikti 17 vēlēšanu iecirkņi