58 jaunieši no Latvijas varēs par brīvu apceļot Eiropu

Iniciatīvas "DiscoverEU" laikā 58 jaunieši no Latvijas par brīvu varēs apceļot Eiropu, informē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Komunikācijas daļas vecākā referente Kintija Bulava.



Kopumā visā Eiropā "DiscoverEU" iniciatīvai pieteicās 78 702 jaunieši. No Latvijas - 490, no Lietuvas - 918, bet no Igaunijas - 256. Ar "DiscoverEU" atbalstu ceļojumos no Latvijas dosies 58 jaunieši, no Lietuvas - 76, no Igaunijas - 44.

Ceļojumos jaunieši dosies laika periodā no 15.aprīļa līdz 31.oktobrim. "DiscoverEU" jauniešiem atmaksā ceļa izmaksas, savukārt ēdināšanas un dzīvesvietas izmaksas jāsedz pašiem.

Pamatā ceļošana notiks ar vilcienu, bet ceļošanas karte ļaus izmantot arī citus transporta līdzekļus, tostarp autobusus un prāmjus. Ar lidmašīnu būs atļauts lidot izņēmuma gadījumos un tad, ja nav pieejami citi transporta līdzekļi. Tas dos iespēju piedalīties iniciatīvā arī jauniešiem, kuri dzīvo attālos reģionos vai uz salas.

Lai pieteiktos "DiscoverEU" iniciatīvai, jauniešiem no 29.novembra līdz 11.decembrim Eiropas Jaunatnes portālā vajadzēja atbildēt uz pieciem jautājumiem. Konkursā varēja piedalīties jaunieši, kuri dzimuši no 2000.gada 1.janvāra, līdz 2000.gada 31.decembrim.

Pēc pirmā "DiscoverEU" pa visu Eiropu pērnvasar ceļoja 14 475 jauniešu, starp kuriem 44 jaunieši no Latvijas. Populārākās valstis, kuras jaunieši apmeklēja, bija Vācija, Francija, Itālija, Nīderlande, Austrija un Čehija.

Kā norādīja JSPA, aptaujājot jauniešus pēc ceļojuma, viņi atzina, ka "DiscoverEU" laikā mācījušies būt patstāvīgi, iepazinuši citu valsts tradīcijas un kultūru, mācījās patstāvīgi plānot un organizēt, kā arī risināt neparedzētas situācijas. 65% no aptaujātajiem atzina, ka viņiem bez "DiscoverEU" nebūtu šādas iespējas apceļot Eiropu.

Šogad plānots, ka ar "DiscoverEU" atbalstu pa visu Eiropu ceļos 14 536 jaunieši. To, cik jauniešu no katras valsts saņem "DiscoverEU" ceļojumus, Eiropas Komisija (EK) nosaka proporcionāli iedzīvotāju skaitam katrā valstī un visā Eiropas Savienībā kopumā.

Plānots, ka "DiscoverEU" iniciatīva turpināsies un katru gadu pilngadību sasniegušie jaunieši varēs doties ceļojumus pa Eiropu, iepazīstot Eiropas kultūru dažādību un pārvietošanās brīvību. Nākamā pieteikumu iesniegšanas kārta sāksies 2019.gada vasarā.

Nākamajā ES ilgtermiņa budžetā pēc 2020.gada EK aicina šai iniciatīvai piešķirt 700 miljonu eiro budžetu programmas "Erasmus" ietvaros. Ja Eiropas Parlaments un Padome šo priekšlikumu atbalstīs, tad 2021.-2027.gadā ceļot varēs vēl 1,5 miljoni jauniešu.

"DiscoverEU" budžets 2018.gadā bija 12 miljoni eiro.