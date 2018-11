“DiscoverEU” atkal piedāvā astoņpadsmitgadīgiem jauniešiem apceļot Eiropu

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina ikvienu Latvijas jaunieti, kuram šī gada 31. decembrī būs 18 gadi, pieteikties Eiropas Savienības (ES) iniciatīvai “DiscoverEU”. Jaunieši, kuri pareizi atbildēs uz konkursa jautājumiem, iegūs iespēju bez maksas apceļot Eiropu no 2019. gada 15. aprīļa līdz 31. oktobrim.







Šī ir otrā reize, kad visā Eiropā tiek īstenota “DiscoverEU” iniciatīva. Jaunā pieteikumu iesniegšanas kārta sāksies jau 29. novembrī. Jaunieši pieteikties “DiscoverEU” varēs Eiropas Jaunatnes portālā (https://europa.eu/youth/discovereu_lv). Konkursa pieteikumus novērtēs un programmas dalībniekus izvēlēsies vērtēšanas komisija. Plānots, ka ar tiem jauniešiem, kuri saņems iespēju bez maksas apceļot Eiropu, sazināsies 2019. gada janvāra vidū.







Pamatā ceļošana notiks ar vilcienu. Bet ceļošanas karte ļaus izmantot arī citus transporta līdzekļus, tostarp autobusus un prāmjus. Ar lidmašīnu būs atļauts lidot izņēmuma gadījumos un tad, ja nav pieejami citi transporta līdzekļi. Tas dos iespēju piedalīties iniciatīvā arī jauniešiem, kuri dzīvo attālos reģionos vai uz salas.





Samanta Zlaugotne, kura pašlaik studē Rīgas Stradiņu universitātē “DiscoverEU” ir viena no 44 Latvijas jauniešiem, kura šovasar bez maksas ceļoja pa Eiropu. Ar “DiscoverEU” atbalstu Samanta apceļoja septiņas Eiropas valstis; viņa bija Prāgā (Čehijā), Venēcijā (Itālijā), Amsterdamā (Nīderlandē), Kopenhāgenā (Dānijā), Oslo (Norvēģijā), Stokholmā (Zviedrijā) un Tallinā (Igaunijā). “Pārsvarā apskatīju pilsētas un vecpilsētas. Skatījos objektus, kuri bija bez maksas, jo mans ceļošanas budžets bija ļoti mazs. Kopumā brauciens bija izdevies. Iemācījos plānot maršrutu, orientēties transportu sarakstos, uzlaboju angļu valodas prasmes un iemācījos dažus vārdus svešvalodās, plānot savas finanses, kļuvu patstāvīgāka un drošāka. Protams, ieguvu arī jaunus draugus, kuri arī bija no šī projekta. Noteikti iesaku arī citiem jauniešiem šo iespēju izmantot,” stāsta Samanta.





“DiscoverEU” jauniešiem atmaksā ceļa izmaksas. Ēdināšana un dzīvesvieta jāsedz pašiem.





Lai jaunietis pieteiktos “DiscoverEU”, jāatbilst šādiem nosacījumiem:

2018. gada 31. decembrī ir pilni 18 gadi (t.i. jaunietis ir dzimis laikā no 2000. gada 1. janvāra (ieskaitot) līdz 2000. gada 31. decembrim (ieskaitot);

Jaunietis ir ES dalībvalsts pilsonis;

Tiešsaistes pieteikuma veidlapā ir jānorāda personas apliecības vai pases numurs;

Ceļojums jāsāk kādā no ES dalībvalstīm;

Ceļojums var ilgt no vienas dienas līdz vienam mēnesim;

Jābūt gatavam doties ceļā laikā no 2019. gada 15. aprīļa (pirmā izbraukšanas diena) līdz 2019. gada 31. oktobrim (atgriešanās pēdējā diena);

Ceļojuma laikā jāapmeklē vismaz viena ES valsts;

Jaunietim jābūt gatavam kļūt par “DiscoverEU” sūtni.

Piezīme. Ja jaunietis jau ir izmantojis ceļošanas iespēju ar “DiscoverEU” pēc 2018. gada pirmās pieteikumu iesniegšanas kārtas, otrreiz šo izmantot nav iespējams.







Kad un kā pieteikties?





Var pieteikties tiešsaistē no ceturtdienas, 29. novembra plkst. 12.00 (pēc Centrāleiropas laika) līdz otrdienai, 11. decembrim plkst. 12.00 (pēc Centrāleiropas laika).





Jaunietim būs jāiesniedz savi personas dati un vairāk informācijas par to, kā plāno sagatavot savu ceļojumu. Būs jāatbild uz pieciem jautājumiem (ar atbilžu variantiem) par Eiropas kultūru un dažādību, kā arī ES iniciatīvām jaunatnes jomā. Visbeidzot, būs jāatbild uz papildjautājumu. Tas ļaus Eiropas Komisijai sarindot pretendentus gadījumā, ja būs iesniegti vairāk pieteikumu, nekā ir pieejamas ceļošanas biļetes.







Jaunieši ar īpašām vajadzībām arī ir aicināti piedalīties “DiscoverEU”. Viņiem tiks sniegta dažāda informācija un ieteikumi, un īpašas palīdzības pakalpojumu (pavadošā persona, pavadoņsuns u.c.) izmaksas varētu tikt segtas.





Plašāk par pieteikšanos https://europa.eu/youth/Discovereu_lv.







Jaunieši, kuri piedalījās pirmajā “DiscoverEU” iniciatīvā, izveidojuši grupu arī Facebook (https://www.facebook.com/groups/245370079553195/).







Pēc pirmā “DiscoverEU” pa visu Eiropu bez maksas ceļoja 14 475 jauniešu, starp kuriem 44 jaunieši no Latvijas. Arī šoreiz no Latvijas “DiscoverEU” iespēju varēs izmantot ap 50 jauniešu. Populārākās valstis, kuras jaunieši apmeklēja, bija Vācija, Francija, Itālija, Nīderlande, Austrija un Čehija. Aptaujājot jauniešus pēc ceļojuma, viņi atzina, ka “DiscoverEU” laikā viņi mācījušies būt patstāvīgi, iepazinuši citu valsts tradīcijas un kultūru, mācījās patstāvīgi plānot un organizēt, kā arī risināt neparedzētas situācijas. 65 % no aptaujātajiem atzina, ka viņiem bez “DiscoverEU” nebūtu šādas iespējas apceļot Eiropu.







Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”; Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem “Eurodesk”, eTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”. Kopējā summa, kas pieejama JSPA administrēto programmu projektu īstenošanai 2018. gadā ir vairāk nekā 6 miljoni eiro.