Eiropas Parlaments Strasbūrā pieņem ES budžetu

Šodien, 12. decembrī Eiropas Parlaments (EP) apstiprināja nākamā gada ES budžetu. To veido €166 miljardi saistībās un €148 miljardi maksājumos. 2019. gada budžetā ir iekļauti arī EP deputātes Ineses Vaideres izstrādātie pilotprojekti.

EP Budžeta komitejas locekle I. Vaidere skaidro: “Esmu ļoti gandarīta, ka 2019. gada budžets ar otro piegājienu ir pieņemts. Tas nebija viegli, jo Eiropas Parlamenta un Padomes nostājas un vēlmes dažkārt ir ļoti atšķirīgas. Tomēr mūsu vienošanās parāda to, ka kopējās iedzīvotāju intereses ir vissvarīgākās.”

“Šis ir visaptverošs budžets, kurā esam padomājuši par ikvienu. Jauniešu Erasmus + programmai būs papildus €240 milj., pētniecības nozarei tie būs €150 milj., un mazo vidējo uzņēmumu atbalsts pieaugs par €5 milj., kas viennozīmīgi atspoguļo Parlamenta prioritātes,” stāsta Inese Vaidere.

Deputāte norāda: “Kopumā ir paredzēti teju €80 miljardi ES ekonomikas izaugsmes atbalstīšanai, tas ir tuvu desmit Latvijas budžetiem. Infrastruktūras atbalstīšana Eiropas līmenī ir būtiska Latvijas interesēm. Mēs piedāvājam €40 milj. palielinājumu Eiropas Savienošanas instrumentam transporta jomā. Tieši reģionālie infrastruktūras projekti, piemēram, Rail Baltic, ir budžeta izlietojums ar Eiropas pievienoto vērtību. Mums vienlīdz svarīgi ir arī tas, ka finansējums lauksaimniecībai saglabāsies stabils gandrīz €60 miljardu apmērā.“

Inese Vaidere ir gandarīta par atbalstu saviem izstrādātajiem pilotprojektiem. “Pirmkārt, ir izdevies trīskāršot finansējumu cīņai ar dezinformāciju. Eiropas Ārējās darbības dienesta Stratcom Plus tiks piešķirti €3 miljoni tā kapacitātes stiprināšanai. Pēc Baltijas deputātu neatlaidīga darba viltus ziņu novēršana beidzot ir izvirzīta kā viena no galvenajām prioritātēm ES ārpolitikā. Dalībvalstis vairs nenoliedz, ka pastāv reāls drauds Eiropas drošībai no Krievijas veiktajām manipulācijām. Otrkārt, kopā ar kolēģiem ir izdevies panākt papildus finansējumu €715 tūkstošu apmērā, lai nodrošinātu līdzvērtīgu produktu kvalitāti visā Eiropā. Mēs plānojam paplašināt pētījumu darbības jomu un nākamgad salīdzināt arī nepārtikas produktus, piemēram, mazgāšanas līdzekļus, kosmētiku, tualetes piederumus un produktus zīdaiņiem. Šie pētījumi ir būtiski, lai iespējami drīz izbeigtu produktu kvalitātes atšķirības,“ skaidro deputāte.

Deputāte piebilst: “Par spīti vakardienas apšaudei Strasbūras pilsētas centrā, Eiropas Parlamenta darbs ir šodien atsācies diezgan dinamiski. Tāda ir šī Parlamenta oficiālā nostāja- mēs neļausim teroristiem diktēt mūsu darba kārtību un likt mums dzīvot nebeidzamās bailēs par savu dzīvību un brīvību.”