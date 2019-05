EP Vēlēšanas: “Attīstībai/Par!” - ar pilnu jaudu Eiropā

Apvienība “Attīstībai/Par!” ir salīdzinoši jauns politiskais spēks. Tas atsaucas arī uz apvienības kandidātu sarakstu Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanām, jo viņu vidū nav neviena cilvēka ar EP deputāta pieredzi, neviens no viņiem iepriekš nav kandidējis EP vēlēšanās.

Taču “Attīstībai/Par!” nedomā, ka tas ir mīnuss, bet drīzāk gan – trumpis. “Mēs neesam iesēdējušies politiskajos amatos un neesam rutinēti, kādi bieži vien ir līdzšinējie Latvijas pārstāvji EP. Mēs esam jauns spēks, kas vērsts uz pārmaiņām. Mūsu sarakstā ir ļoti nopietni profesionāļi ar reputāciju savās nozarēs. Zinām Eiropas stiprās un vājās puses un esam gatavi strādāt ar pilnu enerģiju, lai ko mainītu,” intervijā uzsver saraksta līderis politikas zinātnieks Ivars Ijabs.

Nonāk “ierakumu otrā pusē”

Piedaloties EP vēlēšanās, I.Ijabs nonācis “ierakumu otrā pusē”. Būdams politologs un publicists, Latvijas Universitātes (LU) Sociālo zinātņu fakultātes asociētais profesors un LU Sociālo un politisko pētījumu institūta pētnieks, viņš bieži komentējis politiskos procesus, bet tagad pats nolēmis iesaistīties politikā.



Sarakstā otrais numurs ir uzņēmējai, augstākā līmeņa starptautiskā privātā biznesa vadītājai ar pieredzi enerģētikas, autotransporta un telekomunikāciju sektorā Baibai Andai Rubesai. Viņas vārds Latvijā plašāk izskanēja pērn, kad B.Rubesa atkāpās no Baltijas valstu kopuzņēmuma AS “RB Rail” izpilddirektores un valdes priekšsēdētājas amata, skaidrojot to ar krasi atšķirīgu un nesavienojamu redzējumu par turpmāko dzelzceļa infrastruktūras “Rail Baltica” projekta vadības un ieviešanas modeli. Toreiz Satiksmes ministrija norādīja, ka viņas aiziešana sakritusi ar apjomīgu finanšu auditu, ko kopīgi veic trīs Baltijas valstu atbildīgie dienesti par “Rail Baltic” iekšējās kontroles sistēmas un publisko iepirkumu vadību.

Sarakstā trešā ir Ieva Ilvesa – diplomāte ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi valsts politikā, darbojusies Latvijas, NATO un ES institūcijās, strādājusi par Latvijas Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra padomnieci, Nacionālās



kiberdrošības politikas koordinācijas nodaļas vadītāju, kā arī kiberdrošības jautājumu darba grupas vadītāju. Sabiedrībā viņa ir zināma arī kā bijušā Igaunijas prezidenta Tomasa Hendrika Ilvesa dzīvesbiedre.



Kā pārveidot “arhaisku un netaisnīgu” budžetu?

“Eiropa ir nogurusi. Tās vecajiem līderiem trūkst izlēmības, drosmes un enerģijas. Šo vājumu izmanto ārējie un iekšējie pretinieki, Eiropu šķeļot. Bet Latvijas interesēs ir vienota Eiropa, kas ir spēcīga plašākā pasaulē. Tāpēc mēs ejam talkā modernizēt, atjaunināt, stiprināt Eiropu un pārstāvēt Latvijas cilvēku intereses,” tā savu programmu 2019. gada Eiropas vēlēšanām iesāk “Attīstībai/Par!”, kas savu vietu EP saredz ALDE (Eiropas liberāļu un demokrātu apvienībā).



Apvienība “Attīstībai/Par!” savā programmā iestājas par modernu, drošu, digitalizētu, atvērtu un iekļaujošu Eiropu (vienlaikus slēdzot robežas nelegālai imigrācijai un noziedzībai), tādu Eiropu, kurā dzīvo brīvi, radoši, izglītoti, veseli cilvēki un kurā tiek ievērots taisnīgums, piemēram, taisnīga attieksme pret visiem eiropiešiem bez viena produkta dažādas kvalitātes variantiem dažādās Eiropas Savienības (ES) valstīs.

Taču Latvijas iedzīvotāju intereses Eiropas Savienībā lielā mērā ir saistītas arī ar materiālu apsvērumu, proti, cik daudz finanšu no Eiropas “kopējā katla” tiks Latvijai un konkrēti – kādām jomām. Jau 2018. gada novembrī Eiropas Parlamenta deputāti apstiprināja EP nostāju sarunās par nākamo ES daudzgadu budžetu (2021.–2027. gadam), tostarp nosakot arī vēlamo līdzekļu sadalījumu starp ES programmām. “Attīstībai/Par!” redzējums sakrīt ar EP deputātu mudinājumu vairāk naudas atvēlēt jauniešiem, pētniecībai, ekonomikas izaugsmei un nodarbinātībai, kā arī cīņai ar klimata pārmaiņām, piemēram savā programmā uzsver, ka Eiropai ir jādara vairāk izglītības, veselības un sociālajās jomās, tāpēc iestājas, piemēram, par divkāršotu ES budžetu zinātnei, izglītībai un jaunatnes programmām.

Taču tagadējie EP deputāti arī norādījuši, ka finansējums lauksaimniecības un kohēzijas politikai nebūtu samazināms, bet tur “Attīstībai/Par!” ir savs skatījums, ka ir kritiski jāizvērtē ES ieguldījumu reālā atdeve un būtiski jāpārveido arhaiskais un netaisnīgais ES budžets, tāpēc iestājas par būtiski palielinātu ES kopējo budžetu (līdz 1,5 % no iekšzemes kopprodukta), kurā ir būtiski samazinātas subsīdijas Rietumeiropas lielajiem zemju īpašniekiem, bet palielināti ieguldījumi izglītībā, zinātnē, veselībā, drošībā un vidē. Tāpat programmā norādīts, ka kohēzijas ieguldījumi ir nepieciešami reģionu attīstības līmeņu izlīdzināšanai (Latvijā – ārpus Lielrīgas).

ES ir krietni vairāk jāinvestē cilvēkos, jo Latvija zaudē savus iedzīvotājus, norāda I. Ijabs.

“Tas nav tikai stāsts par to, ka laukos ir pamestas mājas, uz ko sāpīgi skatīties. Tas ir arī stāsts par to, ka mēs zaudējam smadzenes, kuras mums būtu vajadzīgas nākotnē. Šobrīd katrs trešais augstāko izglītību ieguvušais jaunietis atrodas ārpus Latvijas. Tā ir Eiropas problēma, tāpēc Eiropas Savienībai ir jāizveido īpaši instrumenti, ar kuru palīdzību investētu līdzekļus mūsu izglītības, zinātnes un inovāciju sistēmās, lai cilvēku kapitāls Latvijā nenoplicinātos un lai jaunie ļaudis varētu šeit palikt. Tas ir mūsu galvenais uzstādījums. Savukārt attiecībā uz Kohēzijas un īpaši reģionālās attīstības naudu mūsu piedāvājums ir tāds, ka Rīga un Pierīga, kas šobrīd kopumā ir ļoti strauji pietuvojusies Eiropas vidējam līmenim pēc algām, ir jāatdala no pārējiem Latvijas reģioniem, lai Latvijai reģionālās attīstības nauda būtu mazāk Rīgai, bet vairāk tiem reģioniem, kuros ir izaugsmes problēmas,” uzsver I. Ijabs.



“Attīstībai/Par!” savā programmā pievērš uzmanību arī sociālajiem jautājumiem, piemēram, iestājas par vienotu Eiropas pieeju medikamentu iepirkumiem, lai mazinātu zāļu cenas visās valstīs. I. Ijabs uzsver nepieciešamību pēc vienota sociālā modeļa Eiropā, un viens no darbiem ceļā uz to ir medikamentu cenu jautājums. “Lielās farmācijas kompānijas manipulē ar valstīm, piedāvājot dažādas cenas, un tādā veidā gūst milzīgu peļņu. Mūsu piedāvājums ir tāds, ka Eiropas Zāļu aģentūrai vajadzētu krietni vairāk strādāt tieši ar medikamentu centralizētajiem iepirkumiem, lai novērstu situāciju, ka piemēram, tavegils “bagātajā” Latvijā maksā aptuveni 5 eiro, bet “nabadzīgajā” Nīderlandē – 1,50 eiro,” teic saraksta līderis.

Par “ēsmu” izmet Ušakovu

EP priekšvēlēšanu kampaņā “Attīstībai/Par!” sevi pozicionē arī kā apvienību, kas apturēja Nilu Ušakovu Rīgā un apturēs arī Briselē.

“Jā, tas savā ziņā piesaista cilvēku uzmanību pašreiz Rīgā notiekošajam, bet paralēli tā ir plašāka doma, – Eiropas institūcijas nav izmantojamas, lai cilvēki, kuri šeit savāra ziepes, varētu aizbēgt uz turieni un komfortabli baudīt imunitāti, ko viņiem sniedz Eiropas Parlamenta mandāts. Tas Latvijas labo slavu pasaulē noteikti neveicinās,” savu viedokli pauž I. Ijabs.

Savukārt politologs Filips Rajevskis šādu saukli vērtē kā populismu. “Rīgas gadījumā tas ir adekvāti, viņi to izdarīja, bet Briseles gadījumā nezinu, kā viens deputāts var apturēt otru deputātu. Tas vairāk ir tēlains sauklis nekā stāsts par reālu politisku rīcību, jo tam nav sakara ar Eiropu. Tā ir iekšpolitisko problēmu projekcija uz Briseli,” viņš uzskata.

Skats no malasFilips Rajevskis, politologs:

– “Attīstībai/Par!” programma ir diezgan profesionāla. Redzams, ka cilvēki ir iedziļinājušies un atšķirībā no daudzām citām programmām zina, par ko ir runa Eiropas Parlamentā. Lielākā daļa partiju mokās ar to, ka viņu programmas ir iekšpolitisko problēmu projekcija uz Eiropas Savienību, un tas ir nepatiesi pēc savas būtības. Savukārt “Attīstībai/Par!” savu programmu ir apdomājuši un sarakstījuši par lietām, kas tiešām ir ES kompetencē, bet līdz ar to tas ir stipri garlaicīgāk. Taču, piemēram, “Attīstībai/Par!” solījums par vienotu Eiropas minimālās algas normu, kas ir ne mazāka par pusi no vidējās algas katrā dalībvalstī, ir diezgan nereālistisks stāsts. Šis jautājums Eiropā tiešām ir dienas kārtībā, bet ne jau tādēļ, lai mēs labāk dzīvotu, bet gan, lai samazinātu Austrumeiropas konkurētspēju, lai mēs neaugtu tik ātri un nepārvilinātu biznesu. Tāpēc šis stāsts, kas izklausās cilvēka ausij patīkams, novedīs pie tā, ko redzam Rietumeiropā – pie milzīga jauniešu bezdarba un lielām sociālām problēmām noteiktās grupās, jo viņiem nevar samaksāt un viņi vienkārši nevar dabūt darbu, un tas ir veids, kā inficēt mūsu ekonomiku un valsti ar šīm problēmām. Tāpat solījums par pensijām (par Eiropas Pensiju fondu cilvēkiem, kuri dzīves laikā strādā dažādās valstīs, un ES atbalsta programmu aktīvām vecumdienām) izriet no šī stāsta par algām, bet ir jāsaprot, ka franči nemaksās mūsu pensionāriem pensijas. Tas nozīmē paaugstināt nodokļus. Nevar veidot vienu kopēju fondu pie dažādas nodokļu sistēmas, bet, paaugstinot nodokļus, nepadarīsi mūs konkurētspējīgākus un tikpat ražīgus kā, piemēram, vācu strādniekus. Šādi solījumi apvienības programmā nav meli, bet pasniegti tādā mērcē, ka cilvēkiem šķiet, – tas ir labi, bet patiesībā tas var apgriezties ļoti nepatīkami mūsu tautsaimniecībai. Kopumā šajās EP vēlēšanās Latvijā ir ļoti redzami kandidāti. Daudzas partijas sapratušas to, ka šajā kampaņā svarīga ir atpazīstamība. “Attīstībai/Par!” pieiet pie principa, ka viņu kandidāts Ivars Ijabs ir atpazīstams, gudrs cilvēks, tas nozīmē, ka viņam var uzticēties, gan jau viņš sapratīs un apjēgs, kas jādara, un tiks galā ar problēmu. Tā ir ziņa, ar kuru viņi iet pie saviem vēlētājiem.